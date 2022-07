Alcaldesa de Santiago anuncia acciones legales tras incidentes al exterior del Instituto Nacional

Tras los desórdenes registrados a las afueras del Instituto Nacional General José Miguel Carrera esta mañana, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, anunció acciones legales contra quienes resulten responsables de “afectar el proceso educativo”.

En medio del retorno a clases, tras el término de las vacaciones de invierno, a eso de las 8.00 horas sujetos vestidos de overoles blancos, y otros con uniforme escolar y máscaras, instalaron barricadas, encendieron fogatas y arrojaron artefactos incendiarios a locales de comercio.

La situación provocó la detención de un menor de edad de 17 años, que fue trasladado a la 48° Comisaría de La Familia, y también cortes de tránsito en la intersección de Alameda Bernardo O’Higgins con Arturo Prat.

Tras los incidentes, la jefa comunal de la comuna de Santiago -en diálogo con 24Horas- precisó que se trata de una situación provocada por “un grupo muy acotado, pero muy violento de jóvenes” que, además, “empaña sin duda el inicio de clases y nos habla de una nula voluntad de avanzar en los derechos educativos”.

“Hay un grupo acotado, cerca de 30 jóvenes, que lamentablemente no tienen una valoración por la educación pública. Aquí no hay reivindicaciones, no hay demandas educativas, sino que simplemente un grupo acotado que actúa de manera violenta”, agregó.

En esa línea, expresó que para enfrentar esta situación se requiere de un trabajo articulado entre “las distintas instituciones”, y recalcó que desde el municipio “hemos promovido el diálogo. Nuestras puertas siempre van a estar abiertas con todas aquellas personas que quieran mejorar la educación pública”.

Sin embargo, aseguró que frente a este grupo “que no tiene una voluntad de mejorar la educación pública”, se interpondrán acciones legales.

“Tomaremos las acciones legales contra quienes resulten responsables de afectar el proceso educativo”, aseguró, y detalló que “presentaremos denuncias o querellas” respecto de los hechos ocurridos al interior del establecimiento y también al exterior de este.

“Creemos que estas acciones no pueden ser de ninguna manera las que permanezcan en la comunidad educativa. (...) Consideramos que es importante que puedan también asumir las responsabilidades en todos los espacios que corresponden, incluida la justicia”, sentenció Hassler.

En tanto, durante la mañana el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también se refirió a los incidentes reportados en el exterior del Instituto Nacional y los calificó de “hechos gravísimos”.

“Son hechos respecto a lo cual el Ministerio del Interior ha tomado la decisión siempre de querellarse, y esperamos, por lo tanto, que no se produzca la impunidad”, señaló al respecto.

Además, destacó que “gracias al trabajo de Carabineros se ha tomado detenido a una persona que es visible, ustedes han visto las imágenes, se puede verificar cuando lanza una bomba Molotov” y confirmó que se trata de un joven de 17 años, “entiendo alumno del Instituto Nacional”.

En ese marco, también señaló que “esperamos que producto de los registros visuales que hay de los hechos se pueda tomar detenido al resto de las personas involucradas”.

“Aquí hay un rol del establecimiento educacional en términos de, primero, entregar información. Y, segundo, también tener normas disciplinarias que tienen que aplicar e información que el director del establecimiento ante el conocimiento del delito tiene, además, que denunciar”, complementó.

Liceo Barros Borgoño

Durante la mañana, además, se reportó otra manifestación vinculada a los liceos emblemáticos de la capital, la cual tuvo lugar en la calle San Diego.

Los incidentes se registraron en la intersección con Maule, frente al Liceo Barros Borgoño, donde un grupo encendió una fogata y motivó la intervención de Carabineros.

Debido a manifestaciones y barricadas, el tránsito fue interrumpido cerca de las 10.00 horas.

Ministro de Educación: “No nos vamos a sentar a dialogar con quienes queman una micro”

El pasado miércoles, en el marco de la interpelación al ministro de Educación (Mineduc), Marco Antonio Ávila, en la Cámara de Diputados, el jefe de la cartera abordó -entre otros temas- la violencia en los establecimientos educacionales.

Durante la instancia -donde fue interpelado por el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, el secretario de Estado precisó que “la educación hoy tiene un sistema de financiamiento que nos hace estar en deuda y que tiene relación con aquellas necesidades de infraestructura que son fundamentales”.

En ese sentido, aseguró que “esas demandas muchas veces son el origen de la justa reivindicación, de la justa protesta que muchas veces los estudiantes tienen”.

Sin embargo, frente a la violencia, manifestó que “yo no me voy a sentar en el ministerio, no nos vamos a sentar con quienes optan por la violencia, por quienes queman una micro. Esos no son estudiantes con quienes vamos a conversar”.

Asimismo, Ávila negó que exista una inacción frente a los hechos de violencia en liceos emblemáticos, dado que se han implementado planes y programas con diferentes entidades, mesas de trabajo con los estudiantes y reuniones con los municipios. “Con violencia no hay educación”, enfatizó.