“El gobierno no ampara la violencia”: Presidente condena incidentes al exterior del Instituto Nacional

“El gobierno no ampara la violencia, la violencia no es el camino para mejorar la sociedad y me parece que eso cada vez más gente lo tiene claro”.

Con esas palabras el Presidente Gabriel Boric condenó los incidentes reportados esta mañana al exterior del Instituto Nacional, donde sujetos vestidos de overoles blancos, y otros con uniforme escolar y máscaras, instalaron barricadas y arrojaron artefactos incendiarios a locales de comercio.

La situación -que se generó en medio del retorno a clases- provocó la detención de un menor de edad de 17 años, que fue trasladado a la 48° Comisaría de La Familia.

Tras encabezar la adjudicación de nuevos Centros Diurnos Comunitarios para Personas Mayores, desde Pirque, el Mandatario condenó los hechos y señaló que la persona detenida “tiene que hacerse responsable de sus acciones”.

Además, remarcó que “quienes insistan en esa vía (de la violencia) se equivoca” y enfatizó que “desde el gobierno vamos a defender la democracia para mejorar nuestra sociedad, nunca la violencia”.

Y si bien señaló que “la ley tiene que operar en estos casos”, recordó también algunas políticas públicas que han impulsado desde el Ministerio de Educación para abordar ciertas demandas.

“Hemos lanzado desde el Ministerio de Educación el plan habilidades para la vida y un plan también de infraestructura, porque muchos de los problemas que hay en los liceos tienen que ver con infraestructura”, indicó Boric.

En ese marco, aseguró que existe una “inversión significativa” desde la cartera liderada por el ministro Marco Antonio Ávila para “mejorar las condiciones de estudio, tanto de profesores como de estudiantes”, así como también para mejorar la atención en salud mental.

“Así estamos respondiendo a las legítimas demandas que existen, pero la violencia nunca es el camino”, sentenció.

Durante la jornada, además, se reportaron incidentes similares al exterior del Liceo Barros Borgoño y el Internado Nacional Barros Arana (INBA).

Acciones legales

Las declaraciones del Jefe de Estado se dan horas después de que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, anunciaran por separado acciones legales tras los desórdenes a las afueras del Instituto Nacional.

Desde el gobierno, Monsalve calificó los incidentes como “gravísimos” y aseguró que “son hechos respecto a lo cual el Ministerio del Interior ha tomado la decisión siempre de querellarse. Esperamos, por lo tanto, que no se produzca la impunidad”. La acción penal fue confirmada posteriormente por la Subsecretaría del Interior a La Tercera.

Así también, destacó el trabajo de Carabineros tras al detención del joven de 17 años y señaló que mediante las grabaciones “se puede verificar cuando lanza una bomba Molotov”. En ese marco, dijo que “esperamos que producto de los registros visuales que hay de los hechos se pueda tomar detenido al resto de las personas involucradas”.

Frente a las acciones que están impulsando para para prevenir la ocurrencia de nuevos incidentes, el subsecretario del Interior explicó que “aquí hay un rol del establecimiento educacional en términos de, primero, entregar información. Y, segundo, también tener normas disciplinarias que tienen que aplicar e información que el director del establecimiento ante el conocimiento del delito tiene, además, que denunciar”.

Por su parte, la jefa comunal de Santiago -en diálogo con 24Horas- afirmó que se trata de una situación provocada por “un grupo muy acotado, pero muy violento de jóvenes” que, además, “empaña sin duda el inicio de clases y nos habla de una nula voluntad de avanzar en los derechos educativos”.

“Hay un grupo acotado, cerca de 30 jóvenes, que lamentablemente no tienen una valoración por la educación pública. Aquí no hay reivindicaciones, no hay demandas educativas, sino que simplemente un grupo acotado que actúa de manera violenta”, agregó.

En esa línea, Hassler expresó que para enfrentar esta situación se requiere de un trabajo articulado entre “las distintas instituciones”, y recalcó que desde el municipio “hemos promovido el diálogo. Nuestras puertas siempre van a estar abiertas con todas aquellas personas que quieran mejorar la educación pública”.

Sin embargo, aseguró que frente a este grupo “que no tiene una voluntad de mejorar la educación pública”, se interpondrán acciones legales.

“Tomaremos las acciones legales contra quienes resulten responsables de afectar el proceso educativo”, señaló la alcaldesa, y detalló que “presentaremos denuncias o querellas” respecto de los hechos ocurridos al interior del establecimiento y también al exterior de este.

“Creemos que estas acciones no pueden ser de ninguna manera las que permanezcan en la comunidad educativa. (...) Consideramos que es importante que puedan también asumir las responsabilidades en todos los espacios que corresponden, incluida la justicia”, sentenció.