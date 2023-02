Alcaldesa de Tomé pide más presencia militar en zonas afectadas y acelerar entrega de viviendas: “Las familias siguen viviendo en la incertidumbre”

La alcaldesa de Tomé, Ivonne Rivas, solicitó este lunes mayor despliegue militar en su comuna, que se ha visto afectada por el rebrote de focos de incendios forestales, los que han recrudecido su intensidad en las últimas jornadas, obligando a la evacuación de zonas de esta comuna de la Región del Biobío.

Respecto a las medidas implementadas por el gobierno para aumentar la seguridad de los vecinos en varias comunas que se encuentran afectadas por las llamas, la autoridad aseguró en conversación con CNN que “yo creo que el toque de queda era necesario. Cuando me preguntaron mi opinión estuve a favor del toque queda, pero necesitamos más presencia policial en distintos sectores de la comuna. Ayer hubo un incendio en Columo y nadie se explica porqué surge ese incendio, por lo tanto, se requiere más presencia de militares para resguardar no solo a los vecinos de los sectores que han sido afectados por la catástrofe, sino que además para estar más cerca de donde se producen estos incendios”.

En esa línea, la autoridad comunal sostuvo que “yo quiero apelar a que se puedan entregar más presencia militar en los distintos sectores en la comuna de Tomé, porque no ha habido un día en que podamos decir esto ya pasó, sino al contrario, las familias siguen viviendo la incertidumbre, siguen viviendo como mucha tristeza, desesperanza y nuestra obligación de devolverle la tranquilidad”.

Respecto a los focos de incendio que se han producido recientemente, Rivas destacó los problemas que se han producido para controlar los incendios: “Tenemos problemas en el sector de Punta de Parra, llevamos tres días con un foco de incendio que ha sido muy complejo apagar, además en los lugares que se han producido es muy difícil el acceso de carabineros y funcionarios de la Conaf, solo es posible apagar estos incendios con recursos vía aéreos”.

Lenta llegada de viviendas de emergencia

Sobre la respuesta del gobierno central en la entrega de viviendas de emergencia, la alcaldesa Rivas destacó la necesidad de que se acelere este proceso, debifo a lo compleja que se ha tornado la situación para las familias afectadas.

“Hoy día, como a las 12 del día, nos llegaron viviendas de emergencia. Las familias nos piden, insistentemente, tener instaladas las viviendas, ya que tenemos familias que están en carpas viviendo, otros están de allegados, son familias numerosas y tienen apenas solo una habitación, por lo tanto, han sido muy complejo para ellos”, aseguró respecto a la llegada de las viviendas de emergencia comprometidas.

“Por eso hemos solicitado con mucha fuerza que puedan acelerarse los procesos para poder instalar estas viviendas mejoradas, que vienen con un baño adicional. Hoy día nos han llegado y mañana se estarían instalando en la comuna de Tomé. Cuál ha sido nuestra prioridad: adultos mayores, enfermos postrados y aquellos lugares donde hay varios niños que se requieren intervenir”, sostuvo la autoridad comunal.

“Llegaron 20 viviendas de 371, que son las familias que se han destruido, se le han consumido con el fuego en su totalidad. Perdieron sus casas, además han perdieron sus emprendimientos”, lamentó Rivas.

Según la autoridad local, el retraso en la entrega de las viviendas de emergencia se debe a problemas con los proveedores de estas, situación que fue reconocida por autoridades de gobierno.

“La información que se me entregó cuando estuvo el ministro el día viernes, estuvo en una reunión con respecto al proceso de reconstrucción y él asume que había demora. Hay un problema que la Onemi (actual Senapred) tenía solo tres proveedores y eso hacía que la cantidad de viviendas para llegar a las distintas comunas era insuficiente. La información que tengo hoy día es que se abrió la posibilidad para que otras empresas puedan ser parte de este proceso para la instalación de estas viviendas sociales”, afirmó Rivas.

“Eso se estaba evaluando porque hay instituciones que están ofreciendo para apoyar, entonces aquellas instituciones que van a comprometerse con entregar mediaguas en las comunas, les vamos a sumar a aquellas familias que son más numerosas y donde se hace imposible poder albergar a toda la familia en una vivienda que nos están entregando”, complementó.

Intencionalidad en incendios

Asimismo, la autoridad abordó la posible intencionalidad de los siniestros que han afectado a la comuna de Tomé, lo que también motivó su solicitud de más presencia militar y policial para evitar que se produzcan nuevos focos.

“Hemos pedido la posibilidad de más presencia de los militares, no solo en los sectores que las familias fueron afectadas -ya que hay algunas que tienen que estar cuidando lo poco y nada que les queda- sino también donde hay predios donde hay personas que son sospechosas y que nos han comunicado los vecinos y en ese sentido hemos pedido la presencia”, dijo Rivas.

Por ello, informó que solicitó a su equipo jurídico municipal para que se presente una querella contra todos quienes resulten responsables.

“Cuando comenzó hace 19 días los incendios, comienzan en la comuna colindante de Florida, que fue en el sector de Juan Chico y Altos de Roa, pero ha habido otros incendios que no hay explicación. El incendio que estaba cerca de Dichato, de Puda, Burca, el incendio de Punta de Parra… debe haber una intencionalidad”, afirmó Rivas, quien añadió que “yo no podría decir quienes están detrás de estos incendios, lo único que puedo dar fe es que lo que ha pasado en esta comuna, en las demás comunas del Biobío, no se puede permitir y hay que tomar acciones y dar ojalá todo el rigor de la justicia porque no se puede permitir todo lo que han tenido que sufrir tantas regiones. Esto no se puede tolerar, no se puede permitir, hay que tomar todas las acciones que correspondan para dar con los responsables”.