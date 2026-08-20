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    Allanamientos en el Congreso y Junaeb: Fiscalía confirma que legisladores son investigados por cohecho

    La fiscal Constanza Encina sostuvo que una vez que analicen la información obtenida en estas diligencias “se va a tomar una decisión respecto de formalizar o no, desafueros, etcétera”.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    ANDRES PINA/ATON CHILE

    Constanza Encina, persecutora de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, entregó detalles de las diligencias desarrolladas este jueves con la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) en dependencias de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y el Congreso Nacional.

    Hubo allanamientos en diferentes comunas de la Región Metropolitana, además de las ciudades de Valparaíso, Iquique, Copiapó, La Serena y Coyhaique.

    “Hoy llevamos a cabo una diligencia intrusiva, bastante relevante para la investigación que seguíamos, que tiene relación con varios delitos que se están investigando: fraude al Fisco, soborno, cohechos, lavado de activos, tráfico de influencias, entre otros delitos de corrupción, todos ellos en el marco de las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar de la Junaeb, principalmente en la Región de O’Higgins, sin embargo creemos que la investigación va a dar cuenta de que también ocurría en otras regiones del país”, explicó la fiscal.

    La persecutora indicó que “esta diligencia tiene como fundamento una orden judicial de entrada, registro e incautación de varios domicilios, de más de 10 domicilios”.

    Encina precisó que se trata de una investigación de carácter reservado y evitó entregar mayores detalles del trabajo que están realizando.

    Por ello, no nombró a los legisladores que están siendo investigados y que fueron objeto de la diligencia en el Congreso.

    “En este caso la solicitud que se efectuó, en específico con los parlamentarios, tiene relación con delitos que nosotros consideramos que pueden enmarcarse en varios delitos de cohecho”, puntualizó.

    Respecto al futuro del caso, la fiscal sostuvo que una vez que analicen la información obtenida “se va a tomar una decisión respecto de formalizar o no, desafueros, etcétera”.

    En el Congreso, la PDI concentró su labor en las oficinas de los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto, nombres que, según información de Mega, estarían involucrados en una trama de coimas asociadas a las licitaciones de Junaeb.

    El Senado emitió una declaración manifestando “su plena disposición a colaborar con la investigación que corresponda, entregando oportunamente los antecedentes que sean requeridos por las autoridades competentes y facilitando, dentro del marco de sus atribuciones, el esclarecimiento de los hechos”.

    Más sobre:Fiscalía OrienteJunaebSenadoCongresoSergio GahonaMiguel Ángel CalistoPAEConstanza EncinaPDI

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