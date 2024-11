“Amnesia anterógrada y no se puede acreditar el acceso carnal”: los argumentos de la defensa de Monsalve ante la Corte

Alrededor de las nueve de la mañana, la defensa de Manuel Monsalve llegó hasta la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago para apelar a la prisión preventiva que mantiene a la exautoridad recluida en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

La exposición liderada por el abogado Cristián Arias apuntó a la desacreditación de la presunta violación y abuso sexual, delitos que habrían sido cometidos contra una funcionaria de la Subsecretaría de Interior en el Hotel Panamericano, posterior a una comida entre la funcionaria y Monsalve en el céntrico restaurante Ají Seco Místico.

En concreto, el penalista reiteró los tres elementos centrales de su defensa: el testimonio del taxista que los trasladó hacia el hotel, las pruebas de ADN y la “correspondencia” sentimental de los involucrados, en esta parte sostuvo que “no hubo uso de fuerza, ni aprovechamiento”.

Para reforzar la teoría de su cercanía recordó un encuentro en el Costanera Center en que la víctima se habría besado con Monsalve, narración que dista de la versión de la parte querellante que afirma que el exsubsecretario no tuvo el consentimiento de la denunciante.

En cuanto al día en que habría ocurrido el ataque sexual, el abogado afirmó que a la mañana siguiente ninguno de los dos recordaba lo sucedido: “Ambos se comentan recíprocamente la falta de recuerdo por doce horas. Y el Ministerio Público dice que hubo penetración vaginal, y por ende violación. Lo que para nosotros no es así”.

“Es una sospecha que pudo haber habido algo en ese cuarto de hotel (…) Es evidente que ambos entraron en una situación de blackout por alcohol, la razón es esa. Interrupción de la transferencia, pérdida de la memoria, uno se puede conducir en la vida participando en interacciones humanas, y no significa que no tenga autonomía, sino que no recuerda. En esta amnesia anterógrada el sujeto puede interactuar con personas”, sostuvo Arias.

En esa línea, alegó que “no es posible acreditar el acceso carnal” y que los restos de esperma de Monsalve “no acreditan penetración vaginal” .