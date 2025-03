Antofagasta y Alto Hospicio concentran los mayores problemas de matrícula del Sistema de Admisión Escolar

El Mineduc aún no quiere decir cuántos son. Señalan que la información sobre la cantidad de cupos que faltan para satisfacer la demanda del Sistema de Admisión Escolar (SAE) y la cantidad de niños que usaron la herramienta y que aún no se han matriculado la darán a conocer más adelante, a pesar de que ya va un mes de clases. Un mes donde decenas de familias siguen esperando que sus hijos estén en las salas de clases y no en casa.

Lo que sí dice el Mineduc es que “que no existe un problema de falta de oferta educativa a nivel nacional. Este un tema que se concentra en ciertas comunas específicas y en determinados niveles educativos”. Y que las zonas más complejas son comunas como Antofagasta, Alto Hospicio y algunas áreas específicas de la Región Metropolitana y Valparaíso en algunos niveles.

Por ejemplo: para primero medio en Alto Hospicio el Colegio Nirvana registraba un cupo y 226 estudiantes en lista de espera, el Rupanic School 4 y 123, la Academia Hospicio 2 y 230, y el Colegio Nazaret 4 y 122. “Esto implica que las estrategias y esfuerzos del ministerio se han enfocado de manera diferenciada, atendiendo directamente estas situaciones específicas”, añaden.

Esta explicación, sin embargo, no es suficiente para Cynthia Yáñez. “Hasta la fecha aún no tengo liceo y la solución que nos da el SAE es enviarla a estudiar a una zona rural a 40 kilómetros de nuestro domicilio, a un colegio técnico profesional agrícola, pero mi hija quiere estudiar científico humanista”. Ellas viven en Los Ángeles, una comuna que según el Mineduc no presenta problema de falta de oferta en ningún nivel.

El tema es qué oferta le llega a Eleonor, la hija de Cynthia que postula a primero medio.

La madre de la menor asegura que ha ido más de una vez a las oficinas regionales del Mineduc. Y que la respuesta sigue siendo la misma: enviarla al colegio técnico. Asegura que también ha ido a golpear directamente la puerta de varios colegios. “Hay uno que nos está ofreciendo un sobrecupo, pero nos dice que necesita la autorización del Mineduc. Enviaron el oficio con la solicitud pero señalan que en eso se demoran un mes en responder, que mi hija espere. Me dicen ‘total su hija es inteligente, se adaptará rápido’”.

El tema es que Eleonor, su hija, hoy lo está pasando derechamente mal tras a casi un mes de iniciado el año escolar. “Es triste ver cómo todos van al colegio y mi hija que es una excelente niña en todo sentido se tiene que quedar en su casa”. Pero el drama de esta familia no es sólo ese: sus otros dos hijos, que también postularon por el SAE, quedaron en colegios distintos.

Eleonor sintió tanta rabia -o pena- que llegó a hacer un video para redes sociales: “Me gradué de octavo con promedio 7 y reconocimiento de alumna integral. Me gustaría poder estudiar, lograr puntaje nacional y estudiar Psicología, pero lamentablemente no voy a poder ya que el SAE me está obligando a estudiar una carrera agrícola que está a más de 30 kilómetros de mi casa. Es demasiado injusto, demasiado triste que uno se esfuerce, pero el sistema no te deje. Es desesperante porque no quiero estudiar una carrera agrícola y menos tan lejos de mi casa. Es muy frustrante que este sistema no te dé el apoyo y básicamente te imponga y obligue a que tengas que estudiar ‘eso’”, es parte del registro.

Casos como el de ella son los que abrieron la puerta para que el SAE esté siendo revisado. De hecho, para la semana que viene se espera que la mesa técnica convocada para elaborar un informe con recomendaciones entregue ese documento. La idea de permitir una cuota de selección es uno de los aspectos que será incorporado, a la espera de conocer si entrará en las recomendaciones que tienen mayoría de apoyo, o de apoyo minoritario.

Y es que, justamente, una de las mayores críticas al sistema es que no sabe leer realidades. Que sólo asigna postulantes a vacantes. Y como los padres rechazan las opciones que el SAE ofrece, como en el caso de Eleonor, la cifra de postulantes sin colegio, que no es igual a vacantes que falten, se mantiene alta.

El temido primero medio

Si hay un nivel que tiene problemas de vacantes es primero medio. Eso al menos identifican los propios padres. En ese curso es sabido que se produce un “cuello de botella” porque hay escuelas que sólo llegan hasta octavo básico y esos estudiantes deben obligadamente salir a buscar establecimiento.

Vanessa Salcedo postuló a su hijo de 14 años a primero medio en Antofagasta. “Hicimos todo el proceso por el SAE desde agosto del año pasado. Postulamos a 10 colegios y el primer resultado fue que no había cupo en ninguno. Volvimos a postular y en el ‘Anótate en la Lista’ y de nuevo quedamos sin cupo. En la lista de espera donde mejor quedamos fue 72″, cuenta.

Y sigue: “Hemos tocado puertas, hemos ido a la seremi, a la corporación, colegio por colegio y la atención es paupérrima, es súper básica, con mala disposición, las personas encargadas de la puerta niegan el paso. Todos dicen que no hay cupos, que se debe respetar lista, que el sistema es así”. En una de esas visitas a la Seremi de Educación, asegura, le dijeron: ‘Vaya a pedir sobrecupo, nosotros estamos autorizando todo lo que los colegios nos piden con el fin de achicar las listas de espera y dar solución’ y en el colegio, asevera, le reseñaron que eso era imposible, que no se pueden pedir sobrecupos.

“Esta situación es humillante, es denigrante estar golpeando puertas solicitando el derecho mínimo a la educación de nuestros niños. Somos papás presentes, que nos hemos sacado la mugre, y eso no sirve de nada. Mi hijo tiene buen comportamiento, buenas notas y no sirve de nada todo ese esfuerzo. No me cabe en la cabeza que se vulnere de esa manera los derechos del menor”.

En la situación particular de Vanessa y su familia se conjugan casi todas las dificultades del presente proceso: una Antofagasta apretada de vacantes al igual que el año pasado, su hijo postulando a primero medio y un hecho revelado esta semana por La Tercera: los colegios no están haciendo bien su trabajo en la asignación en la plataforma, lo que produce también problemas a la hora de achicar la cifra de estudiantes sin matrícula.

Son 403 los colegios que no han asignado cupos en cursos que a nivel nacional están críticos por falta de matrícula, lo que implica 2.720 vacantes. Antofagasta (1.022), la Metropolitana (929) y Tarapacá (533) son las regiones con más cupos en cursos críticos no asignados. La cifra es considerable, considerando que el año pasado el SAE registraba 1.516 estudiantes no matriculados en junio. Actualmente no se sabe cuántos son.

Vanessa y su hijo no son los únicos que postularon a primero medio y todavía no tienen éxito. Paulina González también lo hizo con su hijo: postuló a través del SAE a ocho establecimientos, sobrepasando la recomendación de un mínimo de seis que hace el Mineduc. En todos quedaron en lista de espera: 12°, 9°, 7°, 40°, 80° fueron algunas de sus posiciones. Y ninguna corrió. “Quedamos súper schokeados”, asegura. Ahí empezó el ‘Anótate en la Lista’. “El Mineduc me mandaba sugerencias de colegios con vacantes en el sector, pero íbamos y nos decían que no quedaban. Llegamos a estar en 17 colegios en lista de espera y la única respuesta del Mineduc, porque fui directamente, es que hay que esperar”. El problema es que esto era un déjà vu: en 2023 se quedaron todo el año en la casa esperando y su hijo tuvo que dar exámenes libres. Ahora ya lo inscribió “porque si me llaman en junio o mayo va a haber perdido dos meses de clases”. Y cierra: “El sistema es tan nefasto que los dejó afuera y les dio la oportunidad a otros que capaz que no se lo merecen, que en los emblemáticos les pegan a los profes, tienen malas notas, no van. Es un sistema de mierda, lo digo así. Para nosotros ha sido terrible y todo el daño emocional de mi hijo, ¿quién lo paga?”.

Natacha Silva es de Renca y su hija de 14 años egresó en 2024 de octavo básico y todavía no sabe cómo son las clases en primero medio. “La tengo postulada a nueve establecimientos y en el mejor caso está 46°, pero en ese colegio la lista sólo ha corrido hasta el 10 y es muy difícil que siga avanzando. Del Mineduc me contactaron y me dijeron que tenía que esperar hasta la última semana de febrero, supuestamente, porque las listas avanzarían. Me mandaron un listado de colegios con matrícula, pero en Santiago y uno en Renca, pero ahí el año pasado hubo un homicidio justo afuera. Rechacé esa matrícula por lo mismo”, se extiende. Y se pregunta: “¿Por qué si mi hija salió con excelentes notas sigue sin colegio? Ella me dice ‘para qué me sirvió esforzarme tanto si mis compañeros que tenían un promedio rojo y pasaron arrastrándose a la primera postulación quedaron en cuatro colegios’. He ido en reiteradas oportunidades al Mineduc y la respuesta siempre es ‘tiene que esperar que la lista avance’, pero a esta altura ya no se mueven”.

Hasta hace una semana Pamela Ramírez, de La Serena, tenía a sus dos hijos sin colegio, pero la menor encontró establecimientos para ir a segundo básico. Bastián, que debe ir a primero medio, sigue esperando. “La respuesta siempre ha sido que ahora tengo que esperar, que no se puede pasar por encima de ningún niño”. Sus hijos, dice, postularon cada uno a 14 colegios. “El sistema no funciona, no podemos escoger, el sistema te escoge y a muchos nos deja sin ninguna oportunidad. Llevo llevándolos al trabajo porque no tengo con quién dejarlos”.