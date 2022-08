Aumentos de aforo definidos por el Minsal “llegan tarde”: alcaldes no modificarán festejos para Fiestas Patrias

“En aquellos recintos abiertos donde se hagan eventos masivos, el aforo podrá llegar hasta un 85% de su capacidad normal; y en aquellos recintos cerrados donde se realicen eventos masivos, la capacidad será de hasta del 75%”.

El anuncio realizado el viernes pasado por la ministra de Salud, María Begoña Yarza, no dejó indiferentes a los municipios de la provincia de Santiago a menos de un mes de la celebración de Fiestas Patrias. Pero más allá de lo “positivo” de la medida, que deja atrás el tope máximo de 10 mil personas que regía hasta ese minuto, gran parte de los alcaldes descarta hacer cambios en los festejos que ya están planificados hace semanas.

Ese es el caso de La Florida, comuna que si bien este año retomará “una tradición que tuvimos que suspender por la pandemia de los últimos años, donde no pudimos celebrar ni tampoco reunirnos como estábamos acostumbrados”, dice el alcalde Rodolfo Carter, no variará la magnitud de ella.

El municipio lanzó la Semana de la Chilenidad 2023, evento familiar que se realizará en el Balneario Municipal de La Florida y que contará con juegos, comida típica feria de emprendedores, concurso y música en vivo, pero sin cambios de aforo. Carter sostiene que desde el municipio valoran la noticia anunciada por el Minsal, pero que esta “llegó tarde porque es muy distinto programar un evento para 10 mil personas que otro para 50 mil”, como era normalmente.

Lo Prado vive una situación similar. Antes de la llegada de la pandemia, la comuna ubicada al norponiente de la capital adornaba el frontis municipal con un escenario, invitados de relevancia artística, puestos con artesanos y juegos típicos que daban vida a “La Gran Fonda Guachaca Lopradina”. Con el Covid eso cambió y este año se mantendrá sin variaciones.

“Realizaremos una actividad pequeña, convocando a los cuequeros y vecinos de la comuna para celebrar nuestras Fiestas Patrias. No haremos lo tradicional, por razones económicas y de seguridad sanitaria”, recalca el alcalde Maximiliano Ríos.

Respecto a la modificación de los aforos, Ríos expresa que “ninguna actividad nuestra alcanza a esos niveles (de gente), para nosotros lo importante es la responsabilidad en el uso de los recursos en momentos difíciles para el país y en consecuencia decidimos privilegiar la economía y también la salud”.

Desde Providencia, en tanto sostienes que por tercer año consecutivo se realizará el eventos “Las Plazas Itinerantes”, que tiene por objetivo “acercar las actividades del 18 a los vecinos del sector, donde cada actividad cuenta con control de aforo que ha permitido que los vecinos disfruten de las actividades dieciocheras. Entendemos que con el paso del tiempo nuestros vecinos quieren disfrutar, pero también sabemos que como municipio tenemos una responsabilidad y no dar señales negativas de que la pandemia ya pasó”, asevera la alcaldesa Evelyn Matthei.

Con aforos reducidos o no, algunos municipios aún no definen actividades para festejar el 18 de septiembre. Maipú es uno de ellos. La fonda “La Oficial”, que se realizaba en la piscina municipal de la comuna, aún no tiene confirmación, ya que desde el municipio sostienen que el concejo municipal rechazó el presupuesto que se tenía contemplado, por lo que todo sigue en evaluación.

Lo mismo ocurre en Cerrillos, ya que desde el municipio anunciaron que las ramadas que se realizaban cada año en el Parque Bicentenario de Cerrillos “aún no tienen oferentes”. Quizás haya algún cambio, dado el tema de los aforos, pero el tiempo apremia.

Ñuñoa, en tanto, tampoco moverá su planificación y mantendrá la “Vuelta al Barrio”, como lo hizo el año pasado y, en gran medida, por la buena recepción por parte de la comunidad. Además, en el Estadio Nacional aún hay trabajos pendientes de la remodelación a la que está siendo sometido el principal recinto deportivo del país, por lo que los tradicionales festejos deberán aguardan al menos hasta 2023.

“Lamentable noticia”

Las Condes, La Reina y Vitacura tampoco echarán marcha atrás y la suspensión de la Semana de la Chilenidad no se moverá. Ni siquiera la gran capacidad del Parque Padre Hurtado los llevó a plantearse la posibilidad de hacer algo más grande y popular.

“Creemos que el anuncio del gobierno llega tarde, porque la fonda del Parque Padre Hurtado no se hizo precisamente porque los aforos eran acotados y no se lograba sostener económicamente el evento. Hubiésemos esperado que este anuncio no se hiciera a un mes de las Fiestas Patrias”, cuestionó José Manuel Palacios, alcalde de La Reina.

La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, concuerda y explica que la organización de la actividad “posee meses de organización. Lamentable es la noticia del gobierno sobre el cambio de aforos. Esto parece más una improvisación que una estrategia para seguir enfrentando la pandemia. La Semana de la Chilenidad se trabaja con tiempo (...). Al no realizarla por tercer año consecutivo es un golpe no solamente a los fonderos desde el punto de vista económico y laboral, sino también para los chilenos que disfrutan estas tradiciones junto a nosotros”, explicó.

En tanto, la jefa comunal de Vitacura, Camila Merino, añadió que “si hubiésemos tenido la información a tiempo, hubiéramos podido organizar la Semana de la Chilenidad. Esto afecta a muchos emprendedores y a las más de 40 mil personas (que llegaban) por día”.

Así, los tres municipios festejarán la fecha en forma individual, con actividades más acotadas y dentro de los barrios de sus comunas.