Autoridades valoran reapertura de pasos fronterizos: “Es muy necesario para la reactivación económica”

Este domingo, se realizó la reapertura de 22 complejos fronterizos anunciado por el Servicio Nacional de Migraciones para reactivar la actividad turística y otros servicios, lo que normalizará el tránsito entre Chile y sus países vecinos.

Es así que el desde el norte, el delegado presidencial de la Región de Tarapacá, Daniel Quinteros, señaló que “estamos muy contentos y entusiasmados con la apertura y la oportunidad que tenemos hoy día de poder retomar las relaciones de hermandad y fraternidad que hemos tenido históricamente con nuestros hermanos y hermanas bolivianas. Este es un día muy significativo para nosotros y por lo mismo hemos dispuesto una serie de reforzamiento por parte de los servicios a quienes les mando un gran saludo en el día internacional del trabajo y de nuestra parte estamos monitoreando a minuto a minuto para que esto se haga con total normalidad y sabemos que es muy necesario para la reactivación económica que requiere nuestra región”.

Mientras que desde la Región de Valparaíso, el delegado presidencial provincial de Los Andes, Cristian Aravena, sostuvo que “es un hito bastante importante que se vuelvan a abrir estos 22 complejos fronterizos. Afortunadamente como paso Los Libertadores actualizamos todo lo que implica esta buena atención y creo que vamos a seguir estando a la altura de las necesidades con todos los funcionarios y todos los servicios que están trabajando en el complejo”.

Por su parte, el seremi de hacienda La Araucanía, Ronald Kliebs, expresó que “estamos con los trabajadores que están en este día ejerciendo su labor en este paso para poder reencontrar a las familias binacionales, para poder reactivar la economía local de las comunas de Malleco, Cautín, y por sobre todo, reactivar la economía a nivel regional y nacional. Para nosotros es muy importante este día, porque la base del Gobierno del Presidente Gabriel Boric son las y los trabajadores y, en este sentido, les mandamos un afectuoso abrazo desde la comuna de Lonquimay”.

El alcalde de Colchane, Javier García, dijo en conversación con CNN que la reapertura “es una medida esperada por los colchaninos con mucho entusiasmo, y por supuesto contribuye a mejorar la economía local que está bastante disminuida producto de la pandemia, así también hay que considerar que la zona franca de Iquique es el motor económico principal también de la región y para nosotros como comuna”.

Además, añadió que “contribuye también a controlar el flujo migratorio ya que un gran porcentaje de migrantes o personas que vienen de Bolivia lo hacían por paso no habilitado sometiéndose a medidas de reconducción efectiva, no así los ciudadanos venezolanos que en la práctica son reconducidos a la frontera y luego pueden ingresar a Chile ya que Bolivia no permite su ingreso al país”.

¿Cuáles son las medidas para ingresar a Chile?

Los pasajeros no residentes en Chile deberán solicitar el pasaporte C19, un seguro de salud para extranjeros no residentes con cobertura Covid (a partir del 16 de mayo válido para los complejos fronterizos de la Macrozona Norte: Chacalluta y Chungará en la Región de Arica y Parinacota, Colchane en la Región de Tarapacá; y Ollagüe en la Región de Antofagasta) y se recomienda ingresar con un examen PCR, que no es obligatorio.

Además, se especificó que la homologación de vacunas será voluntaria, pero fundamental para acceder al pase de movilidad (esquema completo, 1 o 2 dosis dependiendo de la vacuna, más 2 dosis de refuerzo). Es importante mencionar que este documento permite el ingreso a restoranes, lugares de diversión, cines, entre otros.

Por otra parte, al llegar a la frontera se realizarán exámenes de diagnóstico aleatorio a los viajeros. Asimismo, a personas extranjeras no residentes se les exigirá el cumplimiento de todos los requisitos migratorios que se encuentran en la página web del Servicio de Migraciones.

En relación a lo anterior, Luis Eduardo Thayer, Director Nacional de Migraciones, enfatizó en que “estaremos monitoreando y coordinándonos con la PDI, Carabineros, Delegaciones Presidenciales Regionales y Provinciales en Función de esta situación”.

Además agregó que “la legislación migratoria en Chile sanciona el ingreso clandestino y, como servicio, y en coordinación con las policías y fuerzas armadas aplicaremos esta Ley y las sanciones cuando corresponda”, finalizó.