“Autoriza aumento cupos y matrícula”: la resolución exenta que tiene bajo sumario a la seremi de Educación del Biobío

“Autoriza aumento cupos y matrícula respecto del establecimiento educacional Colegio San Agustín de la comuna de Concepción, por aplicación del artículo 7° del Decreto N°152, del año 2016, del Ministerio de Educación”.

La Resolución Exenta fechada el 10 de marzo de 2023 firmada por Elizabeth Chávez (PS), secretaria ministerial de Educación del Biobío, hoy tiene bajo la lupa a dicha autoridad, quien es motivo de un sumario de investigación en el Mineduc y oficios de parte de parlamentarios de la zona.

A través de esa resolución, Chávez autorizó la solicitud de aumento de dos cupos en el mencionado recinto educacional, con su correspondiente matrícula. Las nuevas vacantes, además, estaban individualizados -con rut- en el mismo documento. Uno de los dos menores de edad ingresó a prekínder, y el otro, a primero básico. “Anótese, comuníquese y notifíquese”, cerraba protocolarmente el escrito.

¿El problema? Los dos niños son hijos de Diego Betancourt (PS), jefe de gabinete de Chávez, y el establecimiento en cuestión, que tiene alta demanda, es parte del Sistema de Admisión Escolar (SAE), un sistema que el gobierno defiende y que centralizadamente ordena la postulación a colegios, escuelas y liceos públicos y particulares subvencionados del país. La idea del SAE, de hecho, es evitar la elección a dedo de los postulantes.

“Apenas conocido el caso se decidió instruir un sumario de investigación al que se le está dando celeridad”, reconocen desde la Subsecretaría de Educación. Algunos conocedores del proceso reseñan que no es descartable la salida de la seremi de Educación ni de quienes resulten responsables en este proceso, si es que el sumario termina arrojando irregularidades. Las primeras luces de la investigación dan cuenta no sólo de abrir cupos, sino que hay decisiones y firmas que deberían haber pasado por la Subsecretaría y no lo hicieron.

La normativa señala que una vez terminado el proceso centralizado del SAE, los sobrecupos se pueden otorgar cuando el establecimiento lo solicite, por lo que distintos conocedores de la situación señalan que lo que hizo Betancourt, con la autorización de Chávez, no correspondía.

“La información es que el jefe de gabinete habría utilizado el tráfico de influencias y en este caso la propia firma de la seremi para saltarse el sistema de selección, para asegurarse él antes que el resto de los ciudadanos de Concepción que sus hijos quedaran en el Colegio San Agustín”, dice el diputado Eric Aedo (DC), quien piensa que la responsabilidad política recae en Chávez.

Mientras, Marlene Pérez, diputada independiente de la zona, considera que “la seremi debe dar un paso al costado, ella firmó la autorización para favorecer a su jefe de gabinete”.

“Lo mínimo es un sumario, porque se pierde la credibilidad en el sistema, más aún siendo personal de confianza del mismo gobierno que implementó el SAE”, cree, por su parte, el diputado de la zona, Roberto Arroyo (PDG), mientras que su par Félix González (PEV), ofició este miércoles al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, por esta situación. “Es de conocimiento público la presunta falta administrativa que se habría cometido en la Seremi de Educación del Biobío por un alto funcionario de dicha entidad, a fin de beneficiarse personalmente de la modalidad de sobrecupo para matricular a sus hijos en un establecimiento educacional”, dice el escrito, el que además pide al secretario de Estado “informar respecto de los procedimientos administrativos tendientes a investigar la situación y pronunciarse jurídicamente del procedimiento de postulación SAE y quiénes podrían beneficiarse de la modalidad del sobrecupo”.

Y aunque la seremi aseguró a quienes la han interpelado por esto que abrirá un sumario propio, lo cierto es que Betancourt, su jefe de gabinete y excandidato a consejero regional del Biobío, renunció al cargo este martes, buscando apaciguar un poco las aguas. En todo caso, desde el Mineduc aseveran que tampoco descarta la salida de otras personas aun cuando puedan tener tintes políticos. Y que, al mismo tiempo, la renuncia tampoco frenará la investigación.

Hasta el cierre de esta edición, no fue posible ubicar ni a Elizabeth Chávez ni a Diego Betancourt.