Bancos de sangre en alerta por escasez de reservas y proximidad de la semana crítica de Fiestas Patrias

Son 400 los donantes de sangre diarios, de los que, idealmente, debería disponer la Región Metropolitana para mantener un abastecimiento óptimo. Una cifra elevada para la realidad local, donde normalmente se obtiene un centenar menos, cifra que actualmente es incluso peor. “Tenemos donaciones más bajas de lo habitual: en los últimos siete días hemos registrado alrededor de 250 donantes diarios”, dice Cecilia Carrasco, subdirectora del Centro Metropolitano de Sangre.

La caída en el número de voluntarios para donar sangre en la RM está causando un panorama complejo en los bancos de sangre, especialmente porque ese centro distribuye al 85% de los hospitales de la región. Y en el resto de los centros la realidad tampoco es muy distinta. Al menos así lo explica Marcelo Díaz de Valdés, jefe de la Unidad de Medicina Transfusional del Hospital Barros Luco:

“Desde marzo hemos experimentado un déficit sostenido de donantes de sangre a nivel regional, especialmente en los grupos sanguíneos más demandados, lo cual se ha visto agravado por un aumento en la demanda. Estos factores han generado un déficit preocupante, especialmente ahora que se acercan las Fiestas Patrias. El hospital tiene un 15% menos de lo que requiere”.

De acuerdo al Ministerio de Salud, a los donantes se les extraen 450 mililitros de sangre, los que luego son utilizados en personas que sufren accidentes, sometidas a operaciones o que necesitan transfusiones como parte de algún tratamiento, como es el caso de los pacientes oncológicos. Por eso, la combinación de un stock bajo más una alta demanda es preocupante.

Eso sí, la red pública no es la única con este problema. En los centros privados está ocurriendo lo mismo. Jazmín Parra, coordinadora del banco de sangre de Clínica Indisa, cuenta que “actualmente el stock está dos tercios completos. La verdad que nos falta, sobre todo, los grupos que más se ocupan, que es el que más tenemos los chilenos, el O positivo. Y estamos bastante bajos. Estamos tratando de captar, pero ha sido bastante difícil llegar al stock, porque igual hay muchos requerimientos”.

Parra explica que este es un fenómeno multifactorial: “Podemos atribuir la falta de stock a las condiciones climáticas, porque el frío y la lluvia hace que las personas salgan menos. Por otro lado, el aumento de enfermedades respiratorias que empezó hace unos meses también afectó. Al menos en la clínica, el contagio es motivo de rechazo. Y, por último, cada persona que viaja a ciertos países que son excluidos por un año”.

El factor 18

Los días de las Fiestas Patrias 2024 caen el miércoles 18 y jueves 19 de septiembre, feriados por la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente. A eso se suma, de manera excepcional, la jornada del viernes 20 de septiembre, como festivo adicional para este año.

Lo anterior significa que serán jornadas de descanso entre el miércoles 18 y el domingo 22, debiendo regresar a las labores habituales el lunes 23, luego de cinco días de festejos. Y aunque esto es una razón de celebración para muchos, también es una preocupación más para la red. Porque si ya hay problemas con el stock de sangre, los festivos empeoran aún más los donativos.

“La mayoría de los jóvenes probablemente saldrá de Santiago, o estará de fiesta, por lo que no acudirán a donar. Si no lo hacen, no tendremos suficiente sangre para esos días. Por eso es crucial que comencemos a donar con al menos diez días de anticipación para contar con las reservas necesarias, ya que, como en todos los feriados, suele aumentar la cantidad de accidentes”, detalla el profesional del Barros Luco. Es decir, habrá menos donantes. Y se esperan más accidentes.

Por eso, diferentes unidades ya están implementando estrategias para asegurar la sangre necesaria para esos días. En ese contexto, Díaz de Valdés cuenta que “entre el 9 y 17 de septiembre convocamos en forma masiva a donantes de sangre. También haremos unos procedimientos de donación que se llama plaqueto aféresis, con el objetivo de contar con las unidades de plaquetas necesarias. Y alertamos a los funcionarios para que nos ayuden a convocar donantes”.

El establecimiento también se está coordinando con alumnos de tecnología médica de la Universidad de Chile para que los apoyen en la donación y promoción, y además adquirieron ciertos complejos y proteínas para ayudar con hemorragias y la coagulación.

Carrasco también advierte que, como Centro Metropolitano de Sangre, se están preparando: “No cerraremos, sino que nos repartiremos para estar en varios puntos. Ese fin de semana tendremos una campaña. Reforzaremos los llamados a través de nuestras redes sociales para agendar donantes antes y después de los festivos y alertamos a la red para que se trate de no agendar cirugías electivas que requieren de transfusiones”.

Asimismo, la especialista hace un llamado a donar: “Cuando no se ha vivido la experiencia de tener un familiar enfermo o que requiera donantes de sangre, es difícil estar sensibilizado con el tema. Debemos ser solidarios y comprender que, aunque sea un fin de semana largo, muchas personas seguirán hospitalizadas y necesitarán transfusiones de sangre”.

De acuerdo al Minsal, se deben cumplir algunos requisitos básicos para donar sangre: por ejemplo, tener más de 17 años, haber dormido al menos cinco horas y cumplir con el peso mínimo de 50 kilos. Además, se debe esperar al menos tres meses entre una donación y otra, plazo que aumenta a cuatro meses en el caso de las mujeres.