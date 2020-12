Bellolio: “Carmona falló más de 25 veces en voto dirimente y no escuché a ninguno de los parlamentarios que ha puesto en duda el fallo” de Brahm

Esta mañana, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, volvió a referirse a la decisión del Tribunal Constitucional de acoger el requerimiento del Presidente Sebastián Piñera y declarar inconstitucional el proyecto de segundo retiro del 10% de los fondos previsionales presentado por un grupo de parlamentarios de oposición.

“Lo que hace el TC es decir que este modus operandi a través de transitorios -teóricamente son transitorios, es decir, que sirven por un período particular pero en verdad están cambiando la parte permanente de la constitución sin cambiarla de forma directa- ese modus operandi es una trampa constitucional”, dijo Bellolio en conversación con Duna en Punto de Radio Duna.

“Eso obviamente que marca un precedente en otros proyectos que siguen la misma lógica. Entonces, yo lamento que algunos diputados piensen que estén por encima de los tribunales, que piensen que están por encima de las reglas, que la aplican a otros y nos a ellos. Eso no está bien. No solo es falaz, sino que además es un sentimiento poco democrático el decir que las reglas la apliquen a unos o no a otros”, agregó.

Voto dirimente

Cabe recordar que esta decisión del TC fue resuelta con el voto dirimente de la presidenta del organismo, María Luisa Brahm, quien fue jefa del Segundo Piso durante el primer gobierno de Piñera, es cercana a Renovación Nacional y que fue designada en el TC por el mandatario.

En este sentido, manifestó que “toda esta discusión de que fue voto dirimente... perdón: Carlos Carmona cuando fue presidente del TC falló más 25 veces en voto dirimente. Y no escuché a ninguno de los parlamentarios que hoy ha puesto en duda el fallo” referirse a “esos fallos”.

“Siento que genera una tensión tremenda con la democracia. Porque cuando hay algunos que insisten en saltarse las reglas que un TC ha dicho que no se puede hacer, lo que se tensiona no es la relación con el gobierno, no es nuestra relación humana, institucional: es que se saltan las reglas de la democracia pretendiendo tener atribuciones que simplemente no tienen”, complementó.

Análisis del 2020

En tanto, Bellolio analizó el 2020: “Uno hubiese esperado que, tras el acuerdo del 15 noviembre del año pasado, la tensión al interior del Congreso hubiese bajado (...) Sin embargo, ello no ocurrió.

“Y se fue polarizando cada vez más ese debate. Lo que uno ha visto todavía en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, es que esa tensión hace que no pueda haber un verdadero diálogo y acuerdos que le signifiquen a las personas que sus urgencias estén primero, sino que es más bien un gallito de ver quien puede pegarle antes al gobierno o no”, añadió.

“Veo que el Congreso, particularmente la Cámara de Diputados, está mucho más polarizada que la sociedad. Eso es una mala señal (...) es responsabilidad de todas las partes”, cerró.