Boric compromete apoyo a víctimas de violaciones de derechos humanos en estallido: “Tenemos el deber y la obligación de dar respuesta”

En una actividad que contó con la presencia del Presidente Gabriel Boric, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, presentaron la mañana de este miércoles la “Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación para violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el estallido social”.

En la actividad, en la que también estuvo presente la senadora Fabiola Campillai en su rol a cargo de la mesa de trabajo, el Mandatario expresó su compromiso “para que la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición no sean palabras que se lleve el viento”.

Pese a que no estaba programado que asistiera, Boric tomó la palabra y en una alocución de siete minutos habló de su “primer recuerdo político”, relacionado a los familiares de detenidos desaparecidos que al retornar la democracia en los años noventas preguntaban “¿Dónde están?” los cuerpos de sus cercanos.

“Yo decía ¿Dónde están quiénes? ¿Por qué no están? ¿Por qué desaparecieron? ¿Quién los hizo desaparecer? ¿Cuántos son? En mi imaginación infantil de entonces, debo haber tenido ocho años, recuerdo que pensaba que eran siete las personas que no estaban, siete desaparecidos y decía ¿Por qué no las encuentran? ¿Cómo pueden estar tan escondidos? Y cuando mi padre me explicó que no eran siete, que eran cientos y que no se habían escondido, sino que los habían matado y habían hecho desaparecer sus cuerpos y cuando entendí que en Chile se habían violado los derechos humanos de miles de personas por parte del Estado, en la mentalidad de niño no pude comprenderlo”, relató el exdirigente estudiantil universitario.

Boric explicó que por ello a los 12 años comenzó a militar políticamente “para revelarnos contra esa injusticia histórica”.

Nombrando a Romario Veloz, joven de 26 años muerto tras ser baleado por efectivos del Ejército el domingo 20 de octubre de 2019 en La Serena, y a Cristián Valdebenito, que falleció el 7 de marzo de 2020 en medio de una protesta en Plaza Baquedano por el presunto impacto de una bomba lacrimógena de Carabineros, Boric dijo que “cuando pienso en quienes hoy no están con nosotros o en quienes sufrieron graves violaciones a los derechos humanos el año 2019 o 2220, por parte del Estado de Chile, cuando ya habíamos escuchado resonar en las paredes de la República la idea del ‘nunca más’ la verdad es que siento vergüenza”.

“Pero como jefe de Estado hoy día uno no se puede conformar con la vergüenza o la indignación sino que tenemos el deber y la obligación de dar respuesta, por eso estamos aquí, no para quejarnos respecto de lo que hicieron o dejaron de hacer en algún momento otros, sino para decir que esto no se puede repetir, pero también que tenemos que hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que haya justicia, para que haya verdad y para que haya reparación”, enfatizó el Presidente Boric.

El Mandatario dijo que ya han pasado dos años y en algunos casos “la justicia no ha actuado y en otros han habido actos de vulneración y revictimización”.

“Eso en nuestro gobierno no se puede seguir repitiendo y todos quienes somos parte de este gobierno, que estamos aquí por qué Chile despertó y no nos podemos olvidar de dónde venimos, tenemos un deber con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y familiares de víctimas de no olvidarnos”, sostuvo.

Boric explicó que su participación en la actividad era “para recalcar la importancia que tiene para nuestro gobierno esta agenda”.

“A veces los laberintos de la burocracia estatal nos hacen demorar. No sé imaginan cómo eso nos frustra, pero vamos a romper cada una de esas barreras y yo aquí ante ustedes solemnemente a lo que nos comprometemos es a que vamos a dar lo mejor de nosotros para que la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición no sean palabras que se las lleve el viento”.

“Ese es el compromiso de nuestro gobierno”, cerró el Presidente, afirmando que ello se traducirá en políticas públicas como la presentada por la ministra.