Cadem: Tohá sube a 10% en intención de voto y queda en cuarto lugar tras Kast, Kaiser y Matthei

Tras una semana de definiciones políticas, donde la exministra del Interior Carolina Tohá (PPD) renunció a su cargo para anunciar finalmente su candidatura presidencial, se dieron a conocer los resultados de la encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la primera semana de marzo, los cuales arrojaron que la otrora secretaria de Estado subió de 3% a 10% en intención de voto.

De esta forma, la exjefa de Seguridad queda posicionada -hasta ahora- como la principal carta del oficialismo rumbo a La Moneda. No obstante, tal cifra la sitúa en cuarto lugar, tras el líder republicano José Antonio Kast (11%), el diputado libertario Johannes Kaiser (13%) y la aspirante de la UDI y RN, Evelyn Matthei (18%).

La abanderada de Chile Vamos sigue liderando la carrera presidencial, pero ha evidenciado una caída de ocho puntos porcentuales desde diciembre. Pese a ello, la mayoría de los consultados –el 29%- no se inclinó por alguna de las opciones o se declara indeciso.

El sondeo de opinión revela además que, si hubiera una primaria de la oposición, 42% de los que participarían se inclinaría por Matthei, 32% por Kaiser y 21% por Kast.

En tanto, si hubiera una en el oficialismo, un 30% de los que votarían lo harían por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic; un 29% por Tohá, un 12% por Marco Enríquez-Ominami, un 7% por el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue y un 6% por la actual ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Segunda vuelta

En una eventual segunda vuelta, la exjefa comunal de Providencia sigue imponiéndose en todos los escenarios posibles.

A Kast lo supera por 10 puntos (41% vs 31%), a Kaiser por 11 puntos (43% vs 32%), a Tomás Vodanovic por 17 puntos (49% vs 32%), a Tohá por 27 puntos (51% vs 24%) y a Jara por 39 puntos (56% vs 17%).

En tanto, la exministra del Interior, perdería frente a Kast (39% vs 49%) y contra Kaiser (32% vs 40%).

Por su parte, en la primera semana de marzo, un 28% aprueba y un 65% desaprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric, sin evidenciar cambios significativos.

Sobre el allanamiento al departamento de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, un 76% supo o escuchó hablar del tema y a un 52% le pareció mal que el procedimiento se realizara mientras la parlamentaria estaba dando a luz a su primer hijo.