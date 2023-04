Cámara de Diputados aprueba nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur: medida cumplirá un año de vigencia

El 17 de mayo de 2022 fue la primera vez que el Presidente Gabriel Boric firmó el acto administrativo para decretar el primer Estado de Excepción constitucional de Emergencia en la Macrozona Sur de su administración, específicamente en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, en respuesta a los sucesivos hechos de violencia que afectaban a la zona.

Casi un año más tarde, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la vigésimo segunda (22) prórroga de la medida de carácter excepcional y se extenderá, en consecuencia, hasta el 11 de mayo de este año, en caso de que el Senado refrende la decisión en una sesión que tendrá lugar pasada las 15.00 horas.

De esta forma, la corporación aprobó la solicitud del Ejecutivo con 118 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones.

En representación de La Moneda, se hizo presente en la sesión la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la titular de defensa, Maya Fernández.

Entre las intervenciones de los parlamentarios -especialmente de oposición-, se hizo hincapié en los hechos de violencia ocurridos en la comuna de Panguipulli, donde 18 maquinarias fueron destruidas al interior de una empresa. Según dio cuenta Carabineros, el hecho se produjo antes de las 3.00 de la madrugada cuando un grupo de sujetos armados irrumpió en una camioneta al lugar para incendiar los artefactos.

De parte del oficialismo, el diputado Gonzalo Winter (CS) hizo un llamado a los parlamentarios de oposición a que “si queremos tener una conversación racional tiene que haber cierta lógica, ahí los llamo a la humildad. Cuando la actual administración recibió el gobierno, lo recibió ya con un estado de excepción en La Araucanía que llevaba más de un año, por lo tanto plantear que el gobierno no tiene convicción en el combate a la violencia porque en un año no ha terminado definitivamente con este tema, ustedes saben que no es una posición honesta”.

La diputada Joanna Pérez (exDC) reparó en los avances en el combate contra la delincuencia -como los proyectos de seguridad aprobados-, pero recalcó que debían “seguir avanzando y que es importante cómo el gobierno va fortaleciendo a Carabineros, cómo podemos ser más eficientes, cómo somos más rápidos para comprar vehículos”.

Finalmente, la ministra Tohá presentó un balance del estado de excepción que -según la titular de Interior- “revela una reducción de todas las actividades peligrosas” perpetradas en la Macrozona Sur. Según detalló la jefa de Seguridad Pública, los ataques incendiarios han disminuido en un 21%, los inmuebles incendiados en un 39%, las usurpaciones en un 65% y los homicidios en un 56%.

Sin embargo, informó que en la última quincena ha existido un recrudecimiento de los ataques incendiarios. “Así como en el verano después de que se requisó una cosecha usurpada hubo una reacción de delitos violentos, en estos días también la hubo. ¿Habrá sido una reacción a la entrega de camionetas blindadas hace unos días atrás? Es algo que habrá que investigar, pero ciertamente no es casual, la coincidencia de estos atentados simultáneamente algo nos está diciendo”, planteó Tohá.

Además, la titular de Interior agregó que “no es efectivo que estos atentados se estén haciendo impunemente. Quiero recordar, solo por dar algunos datos, que tenemos 148 personas imputadas por delitos de robo de madera y hemos logrado en el último año 229 condenas, el indicador más alto que se ha logrado desde que existe el conflicto”.