Camila Nieto, alcaldesa electa de Valparaíso, apunta a que proyecto de Sharp “era muy hermético” y que eso “trajo consecuencias para la unidad”

Camila Nieto (FA), alcaldesa electa por Valparaíso, abordó esta jornada en Desde La Redacción de La Tercera cómo fue su triunfo en la ciudad puerto la jornada de ayer con el 27,8% de los votos, posicionándose por sobre Rafael González, quien iba como independiente por Republicanos y que obtuvo el 29.93%,

Al respecto, Nieto expresó que se tomaba los resultados de esta elección “con mucha gratitud y responsabilidad”, ya que además ella es la primera mujer alcaldesa de la comuna.

“La verdad es que fue una campaña en que sentí mucho cariño, desde obsequios que me hacían las personas, hasta personas que se acercaban (...) Sabíamos que era una de las candidaturas que hizo una campaña de cara a las personas, con mucha honestidad, sin hacer ofertones, que eso se suele hacer mucho, pero decidimos no hacerlo porque es la forma también de recomponer las confianzas. Me alegra mucho que las personas de Valparaíso hayan optado por este tipo de liderazgo”.

Sobre su triunfo, indicó que la noche de yaer el Presidente de la República, Gabriel Boric, la llamó para felicitarla.

Camila Nieto por administración de Sharp: “Faltó ver la plata, ver la inversión pública en nuestra ciudad”

“Y por supuesto para ponernos a disposición de todo lo que pueda ser beneficioso para las personas de Valparaíso, así que agradezco por supuesto ese gesto de unidad y sobre todo de disposición porque hoy día Valparaíso necesita muchísimos recursos y esos recursos no solamente tienen que venir de los propios municipales sino que también del gobierno central, de la inversión privada que seamos capaces de atraer a nuestra ciudad”

En cuanto a cómo evaluaba el trabajo del actual alcalde, Jorge Sharp, apuntó a que “es un proyecto que como todos, tiene luces y sombras”.

“Nosotras decidimos levantar un proyecto alternativo porque veíamos también, y acá hay dos diferencias en particular: la posibilidad de diálogo que me parece hoy día súper relevante porque Valparaíso necesita mucho diálogo para poder avanzar. Creemos que la apertura a los distintos sectores que ponen por delante el bienestar de Valparaíso era algo que estaba muy ausente, era un proyecto muy hermético, por tanto creo que eso sí trajo consecuencias desde el punto de vista de la unidad”, afirmó Nieto.

“Soy una convencida de que necesitamos unidad para que Valparaíso salga adelante”, añadió. En este sentido, todos aquellos proyectos que trajeron beneficio para los porteños, los van a mantener, indicó. Sin embargo, sostuvo, “es cierto que faltaron cosas”.

“Faltó ver la plata, ver la inversión pública en nuestra ciudad, ver el recambio de esta cara de Valparaíso, ver lo concreto, las reparaciones de escaleras que hoy día es tan importante para también dignificar aún más el hábitat de las personas”, detalló Nieto.

Por otra parte, y consultada sobre cómo vio el resultado de su partido en esta elección, indicó a que deben enfocarse en trabajar juntos.

“Creo que es un resultado totalmente desafiante para nosotros y nosotras. Creo que es importante ser capaces de enfocarnos en trabajar en Concón, en Viña del Mar, en Valparaíso. Hoy día la costa sigue optando, las personas que habitamos en este lugar, por proyectos que son transformadores, por proyectos que ponen énfasis en los derechos sociales y en cómo ponernos a disposición con medidas muy concretas (...) nuestra concentración hoy día está en trabajar articuladamente entre los municipios que fuéramos capaces de ganar y de optar por un proyecto de estas características”, señaló.