Carabinero en retiro frustró asalto en La Reina: arrebató pistola a delincuente y disparó a vehículo

Un suboficial en retiro de Carabineros frustró un asalto del cual iba a ser víctima en la comuna de La Reina.

El hecho ocurrió ayer en calle Jorge Alessandri con Avenida Fernando Castillo Velasco, cuando el exuniformado se encontraba comprando en unos locales del sector. En momentos en que el excarabinero tenía su auto estacionado, fue abordado por un sujeto y una mujer, que se desplazaban en otro automóvil. El delincuente intimidó con un arma al expolicía e ingresó a su auto, momento en el cual se produjo un forcejeo.

Es ahí cuando el exuniformado logró arrebatar el arma al delincuente y frustrar el asalto. La mujer y el sujeto se devolvieron a su auto y se dieron a la fuga, mientras el expolicía disparó al auto de los antisociales.

“El joven portaba un arma de fuego. Me intimida y me pide que le pase una pistola. Le dije que no tenía pistola ni nada. Me empieza a revisar y no encontró nada. La mujer sobre la misma me amenaza, me dice que tiene un arma de fuego y que me va a pegar un balazo”, relató el afectado.

“Se sube a mi vehículo y trata de echarlo a andar. En un descuido que él tiene, le logro quitar su arma y arrancan al vehículo que estaba estacionado al lado mío. Con mi pistola comienzo a intimidarlos y les dije que se pararan, que se detuvieran. Viendo no me hicieron caso, les empecé a disparar, pero empecé a disparar al vehículo”, agregó el exsuboficial.

Según informó 24 Horas, los sujetos posteriormente, al darse a la fuga, dejaron abandonado el vehículo utilizado y robaron otro. La policía se encuentra tras su pista.