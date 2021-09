Carabineros cursa baja a funcionario que participó en detención de convencional Aguilera

Un funcionario de Carabineros, que participó de la detención de la convencional del pueblo Rapa Nui, Tiare Aguilera Hey, fue dado de baja luego que fuera difundido a través de las redes sociales un video en que el uniformado sujetara por el cuello a la constituyente al momento de su aprehensión.

Cabe indicar que inicialmente, la institución de Orden recibió una denuncia por violencia intrafamiliar, motivo por el cual los efectivos policiales se trasladaron hasta la calle Brown Norte, en la comuna de Ñuñoa. Tras la detención de Aguilera y de su pareja, ambos fueron conducidos hasta la la 18º Comisaría de Ñuñoa, para finalmente quedar en libertad a las 7 horas de este domingo.

No obstante, la representante del pueblo Rapa Nui expuso una misiva en sus redes sociales en las cuales acusó malos tratos por parte de los funcionarios policiales aprehensores, manifestando textualmente: “Me detienen muy violentamente, nunca me dijeron quién se iba a hacer cargo de mi hijo, se burlaron de toda la situación. Luego de un forcejeo al no dejarme subir, me esposaron con mucha fuerza y un carabinero puso sus manos en mi cuello ahorcándome hasta hacerme subir al vehículo”.

A raíz de lo anterior, desde la institución informaron en primera instancia que se cursó un sumario administrativo contra quienes resulten responsables, para finalmente confirmar la baja del cabo segundo Fabian Colpihueque.

Así lo confirmó el general Jean Camus, jefe de Zona Santiago Este, indicando que “Carabineros ha desarrollado una investigación en dependencias de la Prefectura Santiago Oriente, y a la luz de los nuevos antecedentes surgidos producto de imágenes publicadas en redes sociales ha tomado la determinación de dar de baja de las filas de la institución al funcionario involucrado en la agresión. Conductas impropias que la institución no tolera ni acepta”.