Carabineros da explicaciones tras polémica vocería de coronel en medio de paro camionero en Quilicura

hace 30 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

"No hemos recibido ninguna instrucción", dijo un uniformado respecto a por qué la policía no retiraba a los camioneros movilizados en una ruta. "No corresponden a las instrucciones impartidas por este mando zonal ni por el general director", aclaró un alto mando de la institución.