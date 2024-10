Carlos Vio asume como presidente de la junta directiva de la Universidad San Sebastián tras renuncia de Andrés Chadwick

La junta directiva de la Universidad San Sebastián tiene nuevo presidente luego de la renuncia de Andrés Chadwick. Se trata de Carlos Vio, quien hasta ahora se desempeñaba como vicerrector de Investigación y Doctorados de la misma institución.

Ocho días alcanzó a estar sin presidente dicha instancia, toda vez que el 25 de septiembre el exministro del Interior había dado un paso al costado pocas horas después de conocerse el millonario sueldo que percibía Marcela Cubillos cuando era docente de la institución y semanas después de que la Comisión para el Mercado Financiero reconociera que el exministro intercedió por STF Capital, empresa de los Sauer, investigados por posibles delitos financieros.

Esa vez el exsecretario de Estado dijo que tomaba la decisión “debido a las acciones judiciales que he iniciado me resulta incompatible -a mi juicio- continuar ejerciendo mi cargo. He debido tomar esta decisión dolorosa para concentrar mi tiempo y energías en hacer frente a las infamantes acusaciones de las que he sido objeto”, en referencia a la querella que días antes había comunicado que emprendería en contra de parlamentarios oficialistas.

Como sea, lo cierto es que la junta directiva ahora se completa con Vio, médico especialista en Fisiología y con trayectoria en la academia, perfil que la USS había definido que tenía que tener el nuevo presidente de la junta directiva tras los hechos recientes.

“Ha publicado más de 100 artículos científicos, capítulos de libros y textos en estas áreas. Además de su labor investigadora, tiene una amplia experiencia docente, impartiendo cátedras de fisiología para estudiantes de Medicina y otros programas de ciencias de la salud”, destacan desde la casa de estudios.

Además de universidades, el profesional fue miembro del Consejo Nacional de Educación, par evaluador institucional de la Comisión Nacional de Acreditación y evaluador y encargado de Seguimiento, Programas de Mejoramiento Institucional del Ministerio de Educación. Asimismo, es profesor no solo en la USS, sino que en la la Pontificia Universidad Católica. Hoy también figura, acorde a la página web de la Universidad Gabriela Mistral, como director de su junta directiva, al igual que el rector de la USS, Hugo Lavados.

“Seguiremos concentrados en la senda enmarcada en el proyecto educativo de nuestra institución, basado en la calidad académica y reflejada en la docencia, la investigación, la vinculación con la sociedad y el aporte al conocimiento que se está realizando en la USS”, señaló en su presentación.