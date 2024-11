Carolina Leitao rechaza críticas tras llegar al gabinete y defiende su experiencia en seguridad : “Sé exactamente lo que a nuestros vecinos les preocupa”

La nueva subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, descartó este miércoles que su nombramiento fuera un “premio de consuelo”, como acusaron desde la oposición, y defendió su trayectoria y conocimientos en materia de seguridad, adquiridos durante su paso como alcaldesa de Peñalolén.

Sus declaraciones se produjeron en el Palacio de La Moneda, luego de que Leitao sostuviera una reunión con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y con el subsecretario del Interior, Luis Cordero, tras asumir el cargo luego de la salida del Eduardo Vergara, en un cambio de subsecretarios ocurrido esta jornada.

Leitao fue consultada por las críticas que despertó su designación en el cargo, luego de que el diputado UDI Henry Leal planteara que su nombramiento fue un “premio de consuelo” y cuestionó sus conocimientos como alcaldesa en materia de seguridad.

“Yo creo que lo más importante para mí es trabajar de manera colaborativa con el Parlamento. Y yo voy a estar a disposición de todas y todos los parlamentarios que me quieran plantear sus ideas, propuestas, preocupaciones y tareas que nos pongan en el foco de darle mayor seguridad a nuestras vecinas y vecinos”, aseguró Leitao tras los cuestionamientos.

También se mostró segura respecto a su experiencia y conocimientos en materia de seguridad. “La experiencia está a la vista, no tengo que decirla yo, ni voy a leer acá mi currículum. Yo creo que la mejor experiencia que puedo tener es el haber estado en terrenos y saber exactamente lo que a nuestras vecinas y vecinos les preocupa, pero también cómo se puede enfrentar de mejor manera el tema de la seguridad. Y lo que yo estoy hoy día acá es como subsecretaria de Prevención del Delito”, manifestó.

En un punto de prensa, Leitao también tuvo palabras para su predecesor en el cargo, Eduardo Vergara, y destacó el trabajo realizado en conjunto. “Tengo la convicción de que el tema de la prevención es fundamental para enfrentar un flagelo como es el tema de la seguridad. Eso significa desarrollar, impulsar nuevos desafíos, nuevos programas, nuevas tareas, pero no sin antes reconocer el gran trabajo y lo que se ha hecho y se logró avanzar en la Subsecretaría y reconocer el trabajo con Eduardo Vergara”.

Eduardo Vergara deja la Subsecretaría de Prevención del Delito

Capital político

La subsecretaria Leitao también fue consultada por su llegada al gobierno en desmedro de sus intenciones de postular al Congreso luego de dejar la alcaldía de Peñalolén.

“Obviamente todas las decisiones en la vida son decisiones que se reflexionan, son decisiones difíciles, hay renuncias, pero yo creo que el llamado que me hizo el Presidente Boric y la petición que me hizo -respecto a un tema que de verdad tengo absoluta convicción que es el tema de la prevención como algo vital para enfrentar una problemática que hoy día afecta a todas las chilenas y chilenos- fue una suficiente manera de convencerme de que esta era una oportunidad y que las oportunidades, obviamente, se dan una vez en la vida y creo que este tema para mí es muy apasionante y, por lo tanto, voy a entregar todo”, aseguró Leitao.

En ese sentido, insistió con que “el Presidente me ha pedido una tarea que es fundamental y no puedo negarme a ello”.

Asimismo, también fue requerida por los cuestionamientos que realizó en materia de seguridad mientras era jefa comunal, entre los cuales, afirmó que el presupuesto era insuficiente y además también solicitó la presencia de militares, apoyando las labores de seguridad. “Lo más importante es que hoy día yo no soy alcaldesa y no soy vocera de la Asociación Chilena de Municipalidad, sino que soy subsecretaria y por lo tanto tengo que implementar lo que el gobierno y las tareas que el gobierno me ha encomendado”, se desmarcó.

En el mismo sentido, complementó con que “cuando yo participé en esa reunión y cuando planteé muchas de estas ideas, conversaba con muchos alcaldes, son ideas que recogimos del mundo municipal y que, por supuesto en las reuniones que tengamos, cuando podamos ya profundizar en todos los temas, plantearemos todas las ideas y cosas que uno trae”.

“Aquellas ideas que yo planteé en su momento como alcaldesa, por supuesto que las vamos a discutir en el fuero, más bien en la conversación interna que tengamos en el gobierno, porque por algo el Presidente me ha pedido que esté acá, por la experiencia que traigo del mundo municipal y de todas las conversaciones, reuniones y trabajos que hicimos con los alcaldes y alcaldesas”, afirmó Leitao.