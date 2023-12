Carter defiende a la general Berta Robles tras sumario en su contra: “Probablemente Carabineros no actuó con la información completa”

Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, se refirió al sumario que abrió Carabineros a la general Berta Robles, quién liderará el “Batallón de Protección Ciudadana” creado por la autoridad comunal para coordinar la estrategia comunal entre el municipio y policías en retiro para frenar el alza de delitos.

El rol de Robles en este plan comunal no fue bien recibido en la institución policial. Es que si bien fue presentada como general en retiro, la oficial aún no concreta su salida de la institución de manera formal, la que se oficializará el 24 de marzo de 2024, por lo que en estricto rigor, continúa en servicio activo y no podría ejercer las funciones en la municipalidad.

De acuerdo a fuentes cercanas a la general, Robles renunció a la “inamovilidad administrativa” el mismo día que fue presentada por el alcalde Carter, es decir, al sueldo que seguía recibiendo desde septiembre, en Carabineros señalaron que, de todas maneras, “el sumario sigue su curso”.

En esta misma línea, Carter indicó en Radio Bío Bío que “probablemente Carabineros actuó no con la información completa, porque evidentemente cuando un carabinero se retira, tiene seis meses de inamovilidad. La generala Robles renunció a eso el 12 de diciembre. Antes de firmar un contrato con nosotros, ya había renunciado a zona de movilidad”.

De acuerdo al alcalde, “ellos (Carabineros) abrieron un sumario por información que obtuvieron desde la prensa. Entendían que seguía, de alguna forma, vinculada a Carabineros de Chile”.

“Carabineros de Chile jamás, me costaría creer que su general director, el General Yáñez, o algún otro general, agredan a alguna mujer generala con la carrera impecable de Berta Robles”, indicó Carter, y agregó que “estoy seguro, es simplemente ver la regularidad del procedimiento y, una vez que tengan todos los antecedentes, van a sobreseer el caso”.