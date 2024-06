Carter responde a quienes lo critican desde su sector: “Se establece un libreto para cancelarte en términos políticos”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, respondió hoy a sus críticos luego de que la semana pasada anunciara que quiere competir en una primaria de Chile Vamos contra Evelyn Matthei de cara a las elecciones presidenciales de 2025. En la ocasión, afirmó que podía ganarle a la actual alcaldesa de Providencia, quien es la carta de la oposición que lidera las encuestas para esos comicios.

Pero las intenciones de Carter encontraron rápida crítica de parte de su mismo sector, quienes apelan a unir apoyo a Matthei. La secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, planteó que para las primarias de Chile Vamos debiesen existir dos requisitos: un “fair play” entre los candidatos que evite el fuego amigo y que los postulantes interesados marquen “dos dígitos” en intención de voto según las encuestas.

Por su parte, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, afirmó que no permitirá que Carter sea el candidato presidencial de RN. Por último, en la derecha el diagnóstico es que Carter en realidad busca una primaria para quedar bien aspectado para una senatorial por Valparaíso, y que por ese motivo sigue insistiendo en hacer primarias.

En radio Pauta, Carter dijo: “Sinceré algo en lo que están varios. Franco Parisi, José Antonio Kast, Ximena Rincón, Evelyn Matthei, hace mucho rato antes que yo. Y yo digo esto y es como un pecado capital. Segundo, digo algo que es natural y obvio de cualquier persona que quiere competir, voy ganar”.

“Se establece un libreto con tres o cuatro cosas que se repiten como mantra para cancelarte en términos políticos”, afirmó.

En primer lugar, respondió a quienes lo tildan de “conflictivo”. “Si usted me está acusando sin ninguna prueba de ser conflictivo, de entrar pateando la puerta; es decir, ¿cómo andamos por casa? ¿Han visto el registro histórico de su candidata? Porque me exigen a mí lo que no se exigen a ustedes mismos”.

Respecto a los “dos dígitos” en las encuestas, recordó que Sebastián Sichel, excandidato presidencial, antes de las primarias marcaba “4 ó 5 puntos”.

Así las cosas, respondió al senador Ossandón. “Integro una distinguida lista de enemigos que él se autoimpone y que se dedica a ejecutar en la plaza pública sin ninguna prueba. Comparto el mismo lugar con Sebastián Piñera, a quien acusó de cualquiera cosa sin ninguna prueba hace cuatro años. El senador tiene un problema personal conmigo, desconozco cuál es el origen. No es el dueño de un partido, es un senador importante. U senador por Santiago, pero todo el país conoce la forma en que el senador se maneja en política”.

“Respecto a Renovación Nacional no estoy en ningún coqueteo, yo tengo una buena relación con todos los partidos de Chile Vamos, también con la UDI. Ahí hay un problema con una persona que tiene conflicto con su propio partido internamente”, remató.