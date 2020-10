Casen 2020: Autoridades inician levantamiento telefónico de datos para versión reducida de encuesta

Se iba a realizar entre octubre de 2019 y enero de 2020, pero finalmente el trabajo grueso de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) partió este sábado con el levantamiento telefónico de datos.

“Estábamos listos para salir a terreno y los hechos ocurrido en octubre de 2019 nos obligaron a postergar el proceso un año”, señaló la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, quien encabezó el proceso en el centro de Extensión de la PUC, en ausencia de la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, quien, según explicaron desde la repartición, “no pudo llegar” a la actividad.

Pero a consecuencia de la pandemia, el proceso de toma de datos de la encuesta se modificó. En este año se optó por “una modalidad mixta secuencial, donde partimos con un precontacto, presencial, cortito de cinco minutos”, señaló Candia. “Hoy día comenzamos con el levantamiento telefónico de esos teléfonos que estamos recogiendo en el precontacto”.

Por ello es que la encuesta, que habitualmente demora una hora en su modalidad presencial, se realiza vía telefónica, en una llamada que no debiera pasar la media hora. “El proceso es absolutamente confidencial, no es usado para saber si reciben beneficios o no -aseguró Candia-. Las personas lo único que hacen al contestar es dar cuenta de la realidad de ellos, y a través de ellos, de muchos otros”.

Sin embargo, añadió la subsecretaria, esta modificación obligó a reducir el set de preguntas. “Nos obligo a reducir el cuestionario y a priorizar aquellos aspectos de la encuesta que no pueden ser levantados en otros instrumentos”.

Tal decisión trajo cuestionamientos respecto a que no se incluyeron las preguntas sobre diversidad sexual y la situación de las personas con discapacidad. Según reiteró Candia, esta situación se va a subsanar mediante la aplicación de otros instrumentos. “En el caso discapacidad, tenemos en marzo la encuesta Bienestar social -aseguró a TVN-. En materia diversidad sexual, vamos a trabajar en conjunto con organizaciones de la sociedad civil que nos permitan contar con indicadores para el próximo año”.

Pero en su modalidad 2019, serán encuestados 100.000 hogares vía telefónica. Se espera que los resultados de la Casen 2019, según Candia, estén disponibles en el primer semestre de 2021.