Caso Antonia: los relatos que marcaron la formalización de Martín Pradenas

El punto de partida del caso en contra de Martín Pradenas (28) fue la muerte de Antonia Barra (20), el 13 de octubre pasado. La joven se suicidó tres semanas después de contarles a sus amigos que Pradenas la había violado.

Así comenzó la imputación de cargos que realizó el fiscal de Temuco, Miguel Ángel Rojas, contra Pradenas por cinco casos de presunto abuso sexual y/o violación ocurridos entre 2010 y 2019, delitos por los cuales pidió su prisión preventiva. Este miércoles, a las 9.00, el juez de garantía Federico Gutiérrez resolverá qué medida cautelar le dará al imputado.

“Desde el punto de vista de las víctimas, se repiten sentimientos de asco, de querer olvidar lo ocurrido, de vergüenza y de querer normalizar lo que pasó para intentar continuar con sus vidas a pesar de que no pudieron”, dijo el persecutor en la audiencia, que transmitió el Poder Judicial.

El primer delito que le imputa la fiscalía es de noviembre de 2010. Se trata de una joven -de 16 años- que era compañera de colegio de Pradenas, quien relata que cuando fue a la casa de éste a buscar unas guías, él la habría abusado. El segundo hecho también es un presunto abuso sexual -ocurrido entre diciembre de 2012 y enero de 2013- a una denunciante que tenía 13 años. El tercer delito -en tanto- es un abuso sexual que se habría producido en abril de 2014 a una mujer de 19 años, quien declaró que estaba durmiendo tras una fiesta en la que había tomado mucho alcohol y que, en esas circunstancias, Pradenas la atacó.

A Pradenas también se le imputa una violación registrada el 23 de noviembre de 2018 a una mujer de 20 años en una fiesta en una casa, a quien le habría tomado fotos y se habría aprovechado de su estado de ebriedad. El último es el caso de Antonia Barra.

Una solicitud de prescripción del abogado de Pradenas, Gaspar Calderón, logró que el magistrado sobreseyera el primer y tercer hecho imputados por la fiscalía. El juez desestimó el argumento del fiscal, que sostenía que se interrumpía la prescripción al producirse un nuevo delito, ya que no existían sentencias en esos casos. De todas formas, el fiscal dijo que apelará ante el tribunal de alzada por la resolución del juez Gutiérrez.

Audios y video

Entre las pruebas contra Pradenas, el fiscal exhibió audios y mensajes por WhatsApp que dan cuenta del relato de Antonia Barra.

“Como esto (su muerte) causó tanta sorpresa en la familia de la víctima, el padre de Antonia comienza a revisar sus cosas para tener una explicación a lo que pasó y en su teléfono se encuentra con una conversación por mensajería entre Antonia y Rodrigo Canario (su expololo por dos años, relación terminada en agosto de 2019). En esta conversación Antonia le cuenta que fue violada en Pucón, conversación del 12 de octubre de 2019, un día antes de morir Antonia. Luego, el 13 de octubre, al mediodía, se despide de Canario diciéndole que desaparecería de la vida de todos para no tener mayores problemas”. Miguel Ángel Rojas, fiscal de Temuco

Según el fiscal, todo comenzó en la discotheque ex Sala Murano en Pucón, donde llegó Antonia junto a su amiga Consuelo Uribe y el pololo de ésta, José Tomás Monje. De acuerdo a la declaración de Uribe, cada una se tomó una botella de champagne antes de entrar a la fiesta. Ya en el lugar, según el fiscal, Pradenas la abordó -según relató Antonia a sus amigos al día siguiente- tras haberla acosado toda la noche, hasta que logró que se fuera con ella de la discotheque.

Rojas mostró al tribunal un video tomado por cámaras de seguridad de un supermercado Lider, donde se ve a Antonia caminando con dificultad junto al imputado, quien en el estacionamiento le habría hecho sexo oral contra su voluntad. “Se quedaron en una esquina en la que el chico quería intimar con la niña, ella estaba muy bebida y se notaba que ella no quería tener relaciones”, declaró Karina Ratimán, encargada de las cámaras de seguridad del supermercado.

El fiscal señaló que a las 7.30 del día siguiente, Consuelo Uribe se contactó con Emilio Boric (amigo que se había quedado con Antonia en la discotheque) y éste le dijo que ya no estaba con Antonia. Luego, cerca de las 9.50 fue Antonia quien “llamó a Consuelo alterada y llorando”, relató Rojas. El persecutor agregó que por WhatsApp, Antonia le dijo a su amiga “toy violada” y que Pradenas la había encerrado. También le mandó la ubicación donde estaba, que era una cabaña que Pradenas había arrendado con unos amigos.

De acuerdo al fiscal, Consuelo y su pololo fueron a buscar a Antonia y ésta al salir se veía muy afectada. También les pidió que no contaran lo que pasó.

El caso de Antonia Barra movilizó a Temuco y generó alta expectación pública. De hecho, se crearon varios grupos por redes sociales y WhatsApp apoyando a la familia de la joven. El abogado querellante, Alejandro Guzmán, señaló en la audiencia que el imputado ingresó a uno de estos grupos llamado Justicia para Antonia usando el nombre falso de Andrea para obtener información de la agrupación. Además, dijo que Pradenas borró fotos de su computador y que su madre rompió su celular.

La defensa de Pradenas -en todo caso- insistió en que su representado ha colaborado con la investigación entregando todos sus elementos personales. “El material que investiga la fiscalía es confuso, oscuro. Por qué no acusan a Consuelo Uribe, que tampoco quiso entregar el teléfono”, dijo Gaspar Calderón. Añadió que “mi cliente tiene todos los medios para irse cuando quiera a Argentina, a Miami, pero no se ha ido y no se va a ir. Tiene muchos motivos para irse, lo atacan, las redes sociales no lo van a dejar vivir nunca más. Pero él quiere que esto se aclare. Pido que le den la medida cautelar de arraigo nacional y que haya reserva de dónde va a estar”.

La audiencia transmitida por el Poder Judicial marcó un hito: 1.088.815 conexiones para ver la formalización por el canal de la institución. Esta audiencia se transformó en la más vista desde 2013, año en que comenzaron a transmitirse estas instancias de manera online.