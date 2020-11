Investigan caso de cachorro de puma rescatado: Se presume que estuvo bajo cuidado humano “por días o semanas” antes de ser entregado al SAG

El lunes se dio a conocer que un puma de dos meses había sido rescatado por unas particulares, quienes informaron que lo habían encontrado solo, sin su madre, en la Región de Coquimbo el pasado jueves. Tras esto, lo entregaron al SAG de Limarí.

Actualmente el animal se encuentra en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Zoológico Nacional, esto, luego de que se determinara que por su edad y las horas que llevaba fuera de la naturaleza, ya no podría ser reinsertado en su ambiente natural.

Según informó esta mañana Alejandra Montalba, directora del Zoológico Nacional, a Chilevisión, el cachorro “va bien”, está con un tratamiento de hidratación intenso y se alimenta solo, aunque por su comportamiento todo indicaría que estuvo por mucho tiempo en compañía humana.

“Se presume que este animal estuvo bajo cuidado humano por un buen tiempo, por días o semanas. Hay mucha gente que nos ha indicado en redes sociales que en la Cuarta Región habían personas que tenían a este animal como mascota, hay una investigación de por medio en este minuto”, sostuvo.

Según la experta, el animal llegó mostrándose muy cercano a las personas, y eso les dio para sospechar que ya había pasado mucho tiempo con humanos.

“A nosotros una vez que nos llegó este animal a rehabilitación al zoológico, nos dimos cuenta que su conducta era muy cercana a las personas, nosotros lo llamamos improntados, lo cual nos hace sospechar que esa teoría de que estuvo bajo cuidado humano por mucho más tiempo es bastante factible”, agregó.

En esta línea, Montalba advierte que esta es una especie protegida por ley, y por tanto capturarlo y tenerlo como mascota es ilegal.

“Si uno se encuentra con un puma cachorro en la naturaleza, lo mas probable es que la madre ande cerca, por lo tanto el llamado es a no hacer absolutamente nada, dejar el cachorro en el lugar en donde está para que cumpla su rol en la naturaleza una vez crezca y aprenda de su madre”, sostuvo.

Según advierte la experta, a esta edad el cachorro ya no pudo aprender de su madre cosas que son esenciales, como cazar. “Y eso hace que este animal no pueda ser reinsertado en la naturaleza”, agrega. Por lo tanto, si las personas se encuentran con un cachorro de puma o de cualquier animal, el llamado es a no hacer nada. “Pueden alertar a las autoridades si se quedan preocupados, pero lo más probable es que la madre este cerca”, agregó.