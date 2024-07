Cataldo dice que iniciarán proceso administrativo por filtración de preinforme de Contraloría sobre Junaeb

Este martes, y en conversación con Radio Duna, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó las denuncias de irregularidad en el servicio de alimentación que está investigando Contraloría.

De acuerdo a una publicación del El Mercurio de la semana pasada, un preinforme de Contraloría dio cuenta que se detectaron irregularidades en los servicios de alimentación escolar con pagos adicionales, y en donde exdirectores de la institución calculaban que habían desembolsos mayores de al menos $12 mil millones.

Al respecto, Cataldo sostuvo que ha conversado con la contralora, y que ambos han tomado la decisión de tomar distancia del contenido del preinforme.

“El preinforme es eso, un preinforme que no es concluyente. De hecho, la misma contralora me señalaba en las reuniones que hemos tenido que ella sabe que los contenidos que están en ese preinforme pueden cambiar y van a cambiar en algunos elementos sustantivos, sobre todo porque es un preinforme que levanta observaciones que luego la institución que está siendo fiscalizada tiene que subsanar”, explicó.

“Y subsanar en el sentido de aclararle a la Contraloría sus errores o corroborar que la Contraloría está en lo correcto frente a lo que afirma”, añadió.

Asimismo, explicó Cataldo, el informe por la naturaleza jurídica que tiene “es confidencial, es secreto”.

“No es de circulación pública. Entonces nos parece muy complejo que hoy día se esté discutiendo sobre un preinforme que en estricto rigor es un preinforme reservado, confidencial y no público”, afirmó tajante.

Ante esta situación, señaló a Duna, junto con la contralora han tomado la decisión de que van a esperar el resultado del informe final antes de pronunciarse al respecto, y que también acordaron iniciar el proceso administrativo a las instituciones para develar por qué se filtró este informe.

“Este informe no debería estar circulando, no debería haber habido pantallazos de páginas completas en la televisión o en los diarios. Por la naturaleza, insisto, de esto. Esto es delicado. Entonces, aquí yo diría que estamos frente a un hecho en el que lo responsable es esperar”, sostuvo.

Y en caso de detectar alguna irregularidad que nos indique la Contraloría a través del informe final, señaló, “voy a ser el primero en tomar las decisiones más drásticas posibles frente a esto. Si hay que poner antecedentes en la Fiscalía, en el Ministerio Público, lo vamos a hacer”.

Retraso en la entrega de kits escolares

Consultado por otra parte acerca del retraso de cuatro meses en la entrega de cerca de 2 millones de kits escolares, el secretario de Estado señaló que si bien no quería relativizar esta situación, la entrega de esto es un apoyo a la familia y por lo mismo “no reemplaza el requerimiento general de útiles escolares”.

Otro elemento importante, destacó ,es que esto tiene rangos de entrega, y siempre ha tenido momentos distinto de entrega durante la etapa del año escolar, ocurriendo esto en mayo y julio, e incluso a veces en septiembre “más bien de cara a fines del año escolar, y no al inicio”.

“Obviamente hemos pedido a la Junaeb acelerar el proceso. Yo mismo me comuniqué con la directora de Junaeb y le hemos pedido que esta semana que volvemos a clases se inicie el proceso de entrega de los útiles escolares. Y que este no se extienda mucho más, que esto tenga un marco de aplicación de algunas semanas, porque obviamente es una logística relevante a nivel nacional”, expresó.

Sobre el caso, detalló que “lamentablemente hubo una licitación en la que los proveedores no cumplieron con todos los requisitos técnicos de las bases. Y por lo tanto, adjudicarla habría sido contra la norma Asignar por trato directo, para asegurarnos que llegasen los materiales lo antes posible, hoy día nos tendría discutiendo por qué se hizo un trato directo por 24 mil millones de pesos”

“Entonces la pregunta es, ¿cuál es la alternativa? Yo creo que tenemos que pensar el modelo y precisamente lo que se hizo en este proceso licitatorio, que se ha hecho en otros momentos de la historia en la Junaeb para ser justo, pero no es algo habitual, es que tenemos que licitar por procesos plurianuales. No tiene sentido que este proceso ocurra todos los años, sino que aquí hay que licitar dos años para que el primer año sea de ajuste, el segundo año sea normal, y mientras tanto se licita lo siguiente de manera tal que se establece un flujo en el cual no tengamos estos retrasos”, explicó.