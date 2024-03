Cataldo dice que “no se siguió ningún protocolo” ni del Minsal ni del Mineduc en charla de sexualidad en colegio de Arica

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió este viernes a la polémica charla sobre sexualidad realizada a estudiantes de quinto básico del Colegio Adolfo Beyzaga Ovando de Arica. Al respecto, enfatizó: “compartimos la indignación y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias frente a estos hechos”.

La actividad se desarrolló el lunes pasado por el Centro Comunitario Regional de Información, Prevención y Apoyo a la Consejería en VIH/SIDA e ITS (CRIPAC) y en ella se repartió un formulario donde se realizaban preguntas como ¿Has tenido relaciones sexuales, anal, vaginal y/o oral? ¿Has tenido sexo oral y han eyaculado en tu boca?, además de señalar una dirección donde podían retirar condones.

El hecho llevó a que la Fiscalía local de Arica desarrollara una investigación de oficio para establecer o descartar eventuales hechos constitutivos de delitos, además de que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, solicitara la renuncia del seremi de Salud de Arica y Parinacota, Leonardo Valenzuela.

“Consideramos que no procede no solamente por la magnitud, la implicancia de algo como hacer un taller de la forma en que se hizo, sino que además no se siguió ningún protocolo, ni del Ministerio de Salud ni del Ministerio de Educación”, comenzó explicando Cataldo.

Además, señaló que se han mantenido “en permanente contacto con la ministra de Salud y la subsecretaria de Educación”. Luego, agregó que desde la Superintendencia de Educación están desarrollando las denuncias e investigaciones correspondientes.

“La Superintendencia de Educación está con las denuncias y las fiscalizaciones correspondientes al establecimiento educacional, que es un establecimiento particular subvencionado, que es lo que nos corresponde. Vamos a desarrollar las acciones que nos correspondan a través del organismo fiscalizador”, explicó.

Respecto a la reacción del ministerio, explicó que les corresponde actuar “frente a una denuncia de un hecho consumado”.

“No existe la capacidad institucional de poder haber previsto algo de estas características, dado que no se cumplen los protocolos que son los que se generan por parte del Ministerio de Salud y de Educación para que esto no ocurra”, explicó.

A lo que agregó: “cuando hay una actuación de personas que se escapan de las líneas protocolares que están establecidas y reguladas para dar frente a estos temas, evidentemente aquí hay sanciones a quienes cometieron estas faltas”.