Catalina Pérez y su círculo: quiénes son los protagonistas del caso Democracia Viva

La diputada Catalina Pérez está a un paso de ser formalizada por la Fiscalía de Antofagasta en el caso Democracia Viva por la imputación de tres delitos de fraude al fisco.

El fiscal Cristian Aguilar sostiene que ella y su círculo concretaron una maquinación para acceder a recursos estatales “con fines políticos” a partir de la fundación Democracia Viva.

Los formalizados hasta ahora son tres: Daniel Andrade, Carlos Contreras y Paz Fuica. Todos eran militantes de Revolución Democrática, el extinto partido oficialista que Pérez llegó a liderar.

Daniel Andrade, expareja de la diputada

Daniel Andrade fue formalizado por fraude al fisco en la investigación por el caso Convenios.

Daniel Francisco Andrade Schwarze es el representante legal de la fundación Democracia Viva. El ingeniero civil, expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), mantenía una relación afectiva con la diputada.

Fue analista de estudios y política del Ministerio Obras Públicas (MOP) -entre agosto y septiembre de 2022- y asesor en el seguimiento de división de evaluación de proyectos y empresas estratégicas del Ministerio de Defensa, entre octubre de 2022 y junio de 2023. Una vez que estalló el escándalo por Democracia Viva, Andrade terminó su relación con la diputada Pérez y renunció a su cargo en Defensa. Además, fue expulsado de RD.

En agosto de 2023 otorgó una entrevista al matinal Contigo en La Mañana de Chilevisión en que aseguró inocencia. “Mirando en retrospectiva yo jamás habría firmado esos convenios y creo que ha sido un error gigante, por todo el daño que se ha provocado a mi gente cercana”, manifestó en esa oportunidad, reconociendo que se sentía “muy avergonzado” por haber estampado su firma en los contratos cuestionados.

Carlos Contreras, exasesor de la diputada

El exseremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Andrés Contreras Gutiérrez, está en prisión preventiva, imputado como autor de 12 delitos de fraude al fisco y dos de cohecho, en el marco del caso Democracia Viva y sus aristas TomArte, Fibra y Fusupo, en el que se investigan irregularidades en convenios entre el Minvu y estas fundaciones.

“Yo no he robado nada. Tampoco he hecho un mal uso de los recursos públicos destinados a las personas que viven en campamentos. Mi compromiso con ellos era el mayor”, afirmó en entrevista con La Tercera hace un año.

Contreras es arquitecto de la Universidad de La República y fue el jefe de gabinete de la diputada Pérez, entre junio de 2020 y junio de 2021. Además, fue tesorero de RD luego de que la legisladora abandonara la presidencia del partido fundado por Giorgio Jackson. Se desempeñó en diversas áreas del servicio público: educación municipal, salud hospitalaria y asesoría legislativa, desarrollando gran parte de su experiencia profesional en Antofagasta. En abril de 2022 asumió como seremi del Minvu en esa región. El 17 de junio de 2023 presentó su renuncia al cargo.

Paz Fuica, también exasesora de Pérez

Paz Fuica. Foto: Instagram.

Paz Nickol Fuica Contreras, psicóloga de profesión, fue desde junio de 2021 hasta fines del año pasado, concejala de Antofagasta y es apuntada como pieza clave en el lío de platas por traspasos de dineros del Estado a fundaciones a través de convenios.

Anteriormente, se desempeñó como jefa territorial de Catalina Pérez, representante de la zona en la Cámara de Diputados.

Fuica, que se perfilaba como una posible candidata a alcaldesa, ejercía según el Ministerio Público como la “mano derecha” del exseremi Carlos Contreras, trabajando conjuntamente con él en la elección de convenios con ciertas fundaciones, algo que ella ha negado. Según su defensa, ella “fue contratada específicamente como personal de apoyo para el proceso de ejecución de convenios en campamentos, dada su basta experiencia profesional en el área, sirviendo como puente entre Serviu y las fundaciones que ingresaron al programa”.

El caso Democracia Viva

El 16 de junio de 2023, el medio regional antofagastino Timeline dio a conocer los tres convenios por $426 millones que Carlos Contreras, entonces militante RD y seremi de Vivienda de Antofagasta, autorizó en favor de Democracia Viva, la fundación de Daniel Andrade, también militante RD en esos días. Ambos fueron formalizados en diciembre de 2023. También se formalizó a la concejal de Antofagasta, Paz Fuica el 12 de enero de 2024. Los tres fueron imputados de fraude al fisco y fueron reformalizados en julio de 2024.

Se les acusa de haber actuado para favorecer a con recursos del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, a fundaciones como Democracia Viva, a sabiendas que las entidades favorecidas no cumplían requisitos para realizar los trabajos acordados en convenios asignados por vía directa.