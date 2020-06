Epidemióloga del Consejo Asesor Covid-19 por decreto que permitió retorno de Zúñiga tras PCR negativo: "Esa fue una opción que tomó el ministro. No fue nuestra recomendación”

Esta mañana, Catterina Ferreccio, epidemióloga e integrante del consejo asesor del Minsal, se refirió en 24 Horas a la actual crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus en el país, y también por el retorno al trabajo del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, quien tras dar negativo en un test PCR, volvió a sus funciones al día 5 de tener contacto estrecho con una persona contagiada.

Tras ser consultado al respecto el fin de semana pasado, Zúñiga explicó que cumplió con lo establecido por el ministerio de Salud según un decreto publicado el sábado.

Al respecto, Ferreccio expresó que eso “fue una opción que tomó el ministro (Jaime Mañalich)”, y que ellos, como asesores, se enteraron “junto con la comunidad cuando vimos el decreto. No fue nuestra recomendación”.

“Nosotros teníamos una recomendación en ese sentido que era que, independiente de los resultado del PCR, se mantuvieran los 14 días (de cuarentena preventiva), y lo pusimos explícitamente en nuestra recomendación”, indicó.

“Un PCR positivo o negativo no debería cambiar este comportamiento, porque queremos asegurar que no haya ninguna transmisión y el PCR no es 100% seguro. Puede tener hasta el 30% de lo que se llama falso negativo, el examen le sale normal, pero usted puede tener el virus”, explicó.

Sobre esto, señala, el examen puede salir alterado porque, por ejemplo, la tórula con la que se toma el examen puede fallar al tomar las células, o en el laboratorio puede que no se detecte.

“Eso se sabe, un PCR puede fallar hasta el 30% de las veces teniendo el virus ahí”, reiteró.

Es por eso, indica, que generalmente en los hospitales si los pacientes tienen un cuadro clínico se les repite el examen dos o tres veces.

“Esto es una cuestión de probabilidades, nadie sabe si se infectó. Si usted tiene el examen negativo los primeros días de contagio, aumenta las probabilidades de que usted no se haya contagiado, pero queda esta duda, de la posibilidad de que sea un falso negativo, o que sea de las personas que tiene un periodo de incubación más largo”, sostuvo.

Sobre la cuarentena en sí, detalló que se ha descubierto que los días previos a presentar síntomas son los momentos en donde la persona más excreta virus, y por eso son tan importantes las cuarentenas.

Sobre el alza de los contagios en el país, Ferreccio sostiene que se debe a que somos uno de los países que menos cumple con las indicaciones de lavado de manos y cumplimiento de cuarentena, y para superar esta pandemia, agrega, “no hay otra manera” de hacerla.

“Los jóvenes tienen que ser mucho mas generosos, porque no basta con lo que el gobierno puede hacer, sobre todo en este momento que esto está en la casa de todos nosotros”, agrega.