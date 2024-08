CEP: el 90% de las mujeres encuestadas está “muy preocupada” de ser víctima de un delito violento

En la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) se midió por primera vez en profundidad una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y del gobierno: violencia, delincuencia y narcotráfico.

Del estudio, efectuado con datos recogidos entre el 31 de mayo y el 14 de julio 2024, se desprende que el principal problema al cual el gobierno debería enfocar mayores esfuerzos es la delincuencia: asaltos y robos (57%).

Más allá de preguntas puntuales que habían sido abordadas en sondeos anteriores, en esta ocasión se dedicó un segmento completo con 13 consultas, que van desde si los encuestados temen a ser asaltados, dónde temen que esto pase, si perciben que el tráfico de drogas ha aumentado o disminuido o cuáles creen que son las principales característica de la cultura narco.

¿Por qué se incorporó este ítem ahora? El investigador del CEP Aldo Mascareño, quien es sociólogo, explica que esto se debe al actual contexto en el país.

Fiscalía y PDI investigan un homicidio. Foto: Archivo Aton Chile

“La cuestión de la delincuencia empezó a ser la primera preocupación de los chilenos. Lo ha sido en muchas mediciones que nosotros hemos hecho. Entonces ahora decidimos hacer un módulo específico para indagar más en cuáles son las características de esta preocupación, en qué se basan, en qué se fundamentan, a quiénes preocupan más y cómo está distribuida”, explica.

Una de las 13 preguntas que arrojan más luces sobre quiénes son los que están más preocupados ante la delincuencia, dice Mascareño, es la quinta: “En una escala de 0 a 10, donde 0 es nada preocupado y 10 muy preocupado, ¿cuán preocupado está usted de las siguientes situaciones? Que alguien de su familia o usted sean víctimas de un delito violento (robos, agresión)”. Ahí, un 85% señaló estar muy preocupado.

En el desglose, al cual tuvo acceso La Tercera, se desprende que el 90% de las mujeres consultadas sobre este ítem se manifiesta “muy preocupado” ante la mencionada consulta. En el caso de los hombres, el 79% se encasilla en la misma calificación: “muy preocupado” de ser víctima él o su familia de un robo o asalto. El resto responde “nada preocupado” (6%) y un 14% se posiciona en el centro; es decir, ni mucho ni poco.

En otras características que se registran en la base de datos del CEP está que un 85% de los encuestados cuya inquietud sobre la materia es significativa, son personas que viven en zonas rurales. En su mayoría, además, son personas que habitan en la Región Metropolitana.

Otro de los datos que arroja el desglose del sondeo es que quienes están “muy preocupados” por ser víctima de delitos son personas que se consideran “de derecha” en el país.

A qué le temen más...

Otra pregunta relevante y que fue recientemente incorporada, explica Mascareño, es “¿Cuál de las siguientes situaciones le produce más preocupación?”. Ahí el 45% de los encuestados dijo tener miedo a ser víctima de un robo al interior de su hogar, el 20% a ser asaltado en la vía pública y el 19% teme verse involucrado en una balacera.

Uno de los resultados que fueron foco de interés de los encuestadores es la gran cantidad de personas (45%), indistintamente si es hombre o mujer, que están preocupadas de ser víctima de un atraco en su propio domicilio. Son personas mayoritariamente mayores de 45 años.

Para esto el sociólogo del CEP tiene una explicación. “Cuando sales al espacio público, vas más atento o encuentras que hay una cierta posibilidad de que te pueda pasar que te asalten. Pero en la casa es más difícil de imaginar, y esa es la principal preocupación de quienes respondieron esta encuesta”, aseguró.

Tráfico de drogas

Cuatro de las nuevas consultas apuntan al narcotráfico y al crimen organizado. Por ejemplo, se consultó si “¿En su barrio hay bandas de narcotráfico?”. Ante esta pregunta, un 28% señaló que sí, 39% que no y 33% no sabe o no contestó.

Por otro lado, el 91% manifestó percibir que en los últimos 5 años el tráfico de drogas aumentó en el país. El 49% hizo lo propio respecto a su sensación del incremento de la venta de sustancias ilícitas en sus barrios. En esta última, la mayoría son habitantes de zonas urbanas, por sobre espacios rurales.

“Un 28% dice que hay bandas de narcotráfico en sus barrios. Todo esto es interesante de ver porque hay una conciencia de que existe un tipo de crimen distinto, que no es solamente el crimen delincuencial del robo o el asalto, en la casa o en la vía pública, sino que además el tipo de crimen cambió cualitativamente”, comenta el profesional.

Así las cosas, Mascareño hace una reflexión hacia el futuro y posibles nuevos sondeos, en base a los resultados dados a conocer esta semana. “Hay algo que es distinto. Además de este crimen delincuencial (que ya existía), hay otro tipo de crimen asociado a las bandas de narcotráfico, que es lo que nosotros estamos conociendo como crimen organizado”, concluyó.