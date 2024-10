Cerna justifica comunicación con Tohá y llamado de la ministra a Monsalve: “Fue útil”

El director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, explicó este miércoles, en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, el llamado que realizó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, en torno a las diligencias en contra de su exsubordinado Manuel Monsalve, por las denuncias por violación y abuso sexual en su contra.

La cita del jefe de la PDI a la instancia, a la que también concurrió el subsecretario del Interior, Luis Cordero, ocurrió -de forma coincidente- luego de que se dio a conocer, en T13, un nuevo antecedente en el caso: que Tohá tomó contacto con Monsalve la noche del 15 de octubre.

La secretaria de Estado llamó a la exautoridad por petición de Cerna, con la finalidad de que Monsalve se encontrara disponible en el hotel Panamericano donde se alojaba y donde habría ocurrido el delito. Según el informe, Tohá habría “advertido” de las diligencias, mientras que del Ministerio del Interior señalaron que se trató de una “instrucción”, para que se apersona en el sitio.

El diputado José Castro (RN) dirigió sus preguntas al director general de la PDI, Eduardo Cerna. Su requerimiento estaba orientado a saber qué le dijo a la ministra Tohá, quién le pidió que llamara a la secretaria de Estado y si el fiscal metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, sabía del llamado a la jefa de gabinete.

En esa línea, Cerna afirmó que participó en esta diligencia “porque en esta me llamaron” y acto seguido comentó: “¿Y quién me llama? El oficial que está en el lugar con el Ministerio Público y que requiere la presencia de Manuel Monsalve para que se apersone en el lugar para la diligencia”, en referencia al hotel Panamericano.

El jefe de la policía civil profundizó que “el llamado del día 15, en la noche, se ha comunicado conmigo el oficial más antiguo del procedimiento que estaba en el lugar de residencia u hospedaje del exsubsecretario. Y me pregunta si tengo la posibilidad de contactar al exsubsecretario (Monsalve), porque la fiscalía y el equipo investigador necesitan hacer actuaciones en el lugar. Ese es el motivo de la petición. Y yo, como ya lo he dicho en el día, mantuve la misma línea de comunicación debido a la ministra (Carolina Tohá), de que sea factible que lo contacte porque se requiere hacer actuaciones en su lugar de hospedaje estando la fiscalía y los detectives en el lugar”.

“Eso es lo que yo coordino. Eso es todo. Ahora, la carpeta secreta, ahora me llama un oficial de 30 años de experiencia en el área y que no cuestionó ni tampoco pongo en duda su petición”, afirmó Cerna.

Respecto a la importancia de la asistencia de Monsalve, se destacó la prueba del hisopado en la boca, que busca la huella genética. “Pero yo nunca hablé de que se haya planteado, se haya señalado o pormenorizado las diligencias que se iban a hacer, porque tampoco las conocía y debo entender que el oficial más antiguo me llamó en relación al cargo que ostento, al cargo que aún tenía el imputado que estaba en ejercicio y el nexo con la ministra”, sostuvo Cerna.

Sobre el contenido de la llamada a la ministra Tohá, Cerna afirmó que le dijo “que por favor necesito que lo pueda coordinar para que (Monsalve) vaya al lugar. Y es toda la comunicación. Yo no hablé de detalles ni tampoco me los dijeron”.

Con todo, Cerna defendió la realización del llamado, luego de conocerse las pruebas o antecedentes obtenidos dados a conocer en la audiencia de cautelares solicitadas por la defensa de Monsalve, entre ellas, la incautación de ropas, teléfono, registro de habitación y la prueba de huella genética, obtenida con un hisopo.

“Cuando me lo piden, no me dicen qué van a hacer. Me piden que vaya, se requiere la presencia de entonces subsecretario en el lugar. Y al ver eso, entiendo que era totalmente pertinente ese llamado, porque lo que se hizo en el lugar, y se hizo como una entidad, todas las acciones fueron una. La revisión del lugar, la incautación de algunas especies, y el estopado bucal se hizo en la misma actuación, y se hizo en la misma noche”, aseguró Cerna en torno al llamado a Tohá.

Respecto a la actuación de la policía por las diligencias del caso, Cerna destacó la “celeridad” con la que se hicieron, especialmente el pasado 15 de octubre.

“Si hablamos de celeridad, todo fue el día 15. Desde que tomo conocimiento, verifico, hablo con el fiscal nacional, ministra, actuación en hotel, todo el día 15. Si hablamos de celeridad y oportunidad, está claro”, explicó el mandamás de la PDI, quien justificó que se dio así por lo “delicado y sensible del hecho”.

Además, requerido si este tipo de procedimientos (llamar solicitando la asistencia del investigado) es normal o se trató de una “gentileza”, Cerna respondió que las actuaciones policiales “no tienen un protocolo común” y ejemplificó que en muchas órdenes de entrada y registro “no en todas se bota la puerta”.

“En este caso, la forma que se hizo fue útil. Porque se obtuvo lo que se buscaba. Y está la audiencia con las evidencias, pero no es que sea siempre de forma coercitiva o no. Todo depende de la estrategia. Algunas veces funciona así y otras veces utilizando la presión de la orden, pero no es que haya un patrón común. Lo da el contexto y los antecedentes de la investigación”, afirmó.