Chats de Hermosilla y Vivanco: Vallejo llama a abordar las “últimas consecuencias” ante “posible tráfico de influencias”

La ministra vocera, Camila Vallejo, adelantó que los chats entre el abogado en prisión preventiva por delitos tributarios, Luis Hermosilla y la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se abordarán especialmente con el ministro de Justicia, Luis Cordero, en el comité político de la mañana de este lunes.

En esa línea, afirmó que dichas conversaciones serían un “posible tráfico de influencia, que tendrá que esclarecer la justicia, pero tal es la gravedad, que evidentemente, no puede no impactar ante la opinión pública y por eso es tanta indignación, porque los principales esfuerzos que hay que hacer en la política es poder dar cuenta que las instituciones no solo funcionan, sino que son capaces de dar respuesta a las aspiraciones y necesidades de la gente”.

“Este ya no es un tema solo de una institución, sino que adquiere una connotación de interés público aún mayor y que llama no solamente a que la justicia esté a la altura de abordar hasta las últimas consecuencias de este caso, sino que además a acelerar los proyectos asociados al fortalecimiento de las capacidades investigativas y sancionatorias en casos asociados a corrupción o tráfico de influencia, conflictos de interés, sistemas de nombramiento, entre otros”, zanjó la secretaria de Estado en conversación con Radio Infinita.

Por lo mismo, destacó que en La Moneda, junto a Cordero, tratarán el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, proyecto que presentará el Ejecutivo en octubre.

Al respecto de cómo este caso afectaría la credibilidad del PJUD, señaló que “hay una baja valoración de los partidos políticos, hay un cuestionamiento del Congreso, pero además aparece aquí el Poder Judicial, donde hay encuestas que muestran que esta confianza ya está muy disminuida, pero a partir de estas revelaciones del fin de semana esto puede terminar contaminando todo el sistema judicial”.

“Cuando nos encontramos en estos casos, obviamente que pueden significar retrocesos desde el punto de vista de la recuperación de la confianza pública, y por lo tanto implica redoblar aún más los esfuerzos para fortalecer y mejorar nuestra democracia y todo el sistema judicial y político”, remarcó Vallejo.

Chats de Vivanco y Hermosilla

Un artículo de Ciper reveló que la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Hermosilla, mantenían una frecuente comunicación para tratar diferentes nombramientos al interior del Poder Judicial.

Acorde al medio, que tuvo acceso a las conversaciones de los involucrados, Hermosilla habría intervenido directamente a favor del nombramiento de Vivanco en el máximo tribunal.

Además de este entramado, el abogado le habría pedido favores una vez que ya era parte de la Suprema, como lo fue ser parte de un juicio en que se querellaban contra la PDI, cuando Hermosilla se desempeñaba como asesor del Ministerio del Interior, dirigido en ese entonces por Andrés Chadwick.