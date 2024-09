Suspensión y apertura de sumario con miras a remoción: los escenarios para Vivanco (que no estará presente) en el pleno de hoy en la Suprema

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 7 minutos

El abogado Luis Hermosilla y la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

Los ánimos al interior del máximo tribunal del país no son los mejores. La revelación de Ciper este fin de semana respecto a chats que involucran a la ministra Ángela Vivanco con Luis Hermosilla impactó de lleno en el Poder Judicial. En la alta magistratura ya no se ven sus conductas como faltas éticas, sino que más bien sus vínculos con el penalista, hoy preso por corrupción, levantan más que una sospecha de que se configurarían ilícitos como el de revelación de secreto e, incluso, cohecho. La aludida no estará presente por contar con permiso que había solicitado antes de la publicación.