Claudio Castro, alcalde de Renca: “El gobierno nos está castigando por hacer bien la pega”

El alcalde Claudio Castro (37) pide -en esta entrevista- al ministro Enrique Paris “revisar lo más pronto posible” la decisión que dejó a Renca como la única comuna del Gran Santiago que el próximo lunes permanecerá en cuarentena.

El ministro de Salud indicó el miércoles -al anunciar que Santiago y otras 11 comunas de la RM avanzaban a Fase 3 del plan Paso a Paso y otras ocho pasaban a Transición- que “desgraciadamente”, Renca todavía tiene una tasa de incidencia muy alta, “sobre 177”.

Según Castro, la decisión del gobierno no sólo “es muy injusta”, sino que produjo una “angustia generalizada” en los 160.847 “renquinos y renquinas” que se encuentran confinados desde el 8 de mayo y que representan al 1,92% de población de la RM.

El edil argumenta que el encierro prolongado ha repercutido “en la salud mental” de sus vecinos y vecinas que diariamente acuden al municipio a solicitar ayuda médica y sicológica. Y agrega otro dato que se ha reiterado durante la pandemia: “Con el encierro ha aumentado la violencia intrafamiliar”.

¿Por qué es injusto que Renca se mantenga en cuarentena?

Es una medida absurda y que hoy no tiene una justificación sanitaria, porque el objetivo de la cuarentena, que es reducir la movilidad, hoy no se cumple. Esto funcionó cuando la cuarentena comenzó, pero desde que el gobierno anunció el plan Paso a Paso en Santiago, desconfinamiento progresivo, en todas las comunas aumentó la movilidad. Tanto así que la movilidad de Renca hoy es mayor que antes de que se anunciaran las cuarentenas, según los índices que entrega la Universidad del Desarrollo. Por ejemplo, hoy no ha habido ningún punto de fiscalización por parte de carabineros, militares y la Seremi en nuestra comuna.

Paris argumentó que en los últimos 14 días Renca había aumentado sus casos en un +23%, con 284 casos activos.

Claro, pero lo que el ministro no dice es que para poder evaluar la situación del coronavirus en cualquier lugar, no sólo hay que considerar los casos activos, sino que hay que considerar también cómo es el esfuerzo de trazabilidad que se está desarrollando. Y en Renca nosotros hemos estado sistemáticamente por sobre el número de test realizados por habitante que hace la Región Metropolitana. Aquello nos permite identificar más contactos por cada caso positivo.

Por ejemplo, ¿cómo ha sido la trazabilidad realizada en su comuna en las últimas semanas?

La última semana, de cada 10 casos que nosotros encontramos con su PCR positivo, seis eran asintomáticos, entonces claro, si es que nosotros bajáramos nuestros niveles de testeo y de trazabilidad al promedio de la Región Metropolitana, yo no tengo ninguna duda que Renca estaría en Fase 2 o Fase 3 del plan Paso a Paso. Aparte de aquello, el ministro insiste en esta idea de evaluar comuna por comuna y no a la ciudad como un todo. Nosotros limitamos con siete comunas de la ciudad de Santiago y no tiene ningún sentido que mientras al otro lado del río, o al otro lado de una avenida se estén abriendo los restoranes, se pueda viajar a otras regiones y se pueda volver a trabajar, nuestros vecinos estén condenados a mantenerse recluidos sin que exista un plan social. Como hacemos más test (dos tipos) que el promedio del resto de las comunas de la RM y salimos a buscar la trazabilidad encontramos más contagios. O sea, nos están castigando por hacer bien la pega.