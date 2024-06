Claudio Orrego pone presión por su candidatura para la reelección: “Aspiro al apoyo de todos los partidos del progresismo”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, abordó este sábado su perspectiva sobre las elecciones de octubre, expresando su seguridad de ir a la reelección y afirmó que espera el “apoyo de todo el mundo”.

Mientras se realizaba la inauguración de los mejoramientos en la Plaza Asunción en la comuna de San Ramón, junto al alcalde Gustavo Toro, el gobernador fue consultado por como ve el panorama para las elecciones de Octubre, teniendo en cuenta que parte del oficialismo aún no decide si apoyarlo.

Orrego aseveró que están “muy contentos” porque 34 alcaldes y alcaldesas han mostrado el apoyo público a su reelección. Sin embargo, aclaró que es importante que los partidos lleguen a un acuerdo.

“Yo creo que este es un tiempo de mucha unidad, no solamente para la derecha, para el progresismo. Y espero que eso ocurra. Pero mientras tanto, nosotros ya hemos señalado que vamos a ir a la reelección, estamos juntando las firmas, estamos muy cerca ya de conseguirla”, apuntó.

“Yo espero apoyo de todo el mundo”, añadió, señalando que su objetivo son los ciudadanos. “Pero también, por supuesto, aspiro al apoyo de todos los partidos políticos del progresismo”, expresó.

Respecto a la oposición, el gobernador de Santiago indicó que “nunca hay que mirar al contrincante como algo débil” esto debido a que si bien aún no definen al candidato para la gobernación, anteriormente “la derecha sacó una gran votación en la región metropolitana. Y no veo por qué no va a ocurrir nuevamente lo mismo”.

“Mira, yo he aprendido en política que uno siempre tiene que ponerse en el escenario más difícil”, señaló, y añadió que “la gobernación de Santiago es demasiado importante, el 43% de la población está acá, así que, si ese escenario ocurre, más razón aún para que el progresismo se una en torno a nuestra candidatura”.

Mejoras en San Ramón

Este sábado se realizó la inauguración de los mejoramientos en la Plaza Asunción en San Ramón, junto al alcalde de la comuna, Gustavo Toro, y El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. Además, contaron con la participación de la junta de vecinos del sector.

Dicho lugar, era conocido anteriormente por estar ocupado principalmente por personas que bebían alcohol durante todo el día. Asimismo, en las cercanías de la plaza ocurrió el femicidio de Daniela Quilodrán, a quien recordó el alcalde Toro dedicándole unas palabras y aplausos.

“El día de hoy es una fiesta para San Ramón sin duda, el día de hoy celebramos la vida, a pesar de que hace dos años atrás aquí hubo un feminicidio, hoy día montamos una señal clara que recuperamos los espacios públicos que a través de las nuevas plazas recuperando y organizándonos con los vecinos le ganamos al narco”, indicó el jefe comunal

“No queremos más narco, no queremos una cultura que en definitiva esté basada en la droga, en el alcohol, sino que los espacios públicos entreguen seguridad para que nuestros vecinos puedan vivir mejor”, agregó.

Por su parte, el gobernador Orrego destacó que “si queremos tener una ciudad justa e inclusiva para todos, tenemos que ir barrio por barrio, haciendo lo que hemos hecho en San Ramón, que es transformar lugares abandonados en lugares de vida y también de encuentro familiar”.

“Donde había muerte, hoy día hay un lugar de encuentro y de mucha vida. Eso es lo que queremos para todo Santiago y le llamamos a toda la comunidad, a todos los alcaldes, a todos los colores políticos a que nos ayuden a que esto sea una realidad”, añadió.