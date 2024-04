Comisión de Gobierno Interior de la Cámara acuerda invitar a Tohá por informe de Contraloría sobre migrantes expulsados que retornaron al país

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara acordó este martes invitar a la ministra del Interior, Carolina Tohá, debido a un informe de la Contraloría que reveló una serie de falencias en materia de migración.

En la auditoría, que estuvo centrada entre el 1 enero de 2022 y el 31 de julio de 2023, se indica que cinco extranjeros, provenientes de Alemania, Venezuela, Bolivia y República Dominicana, que habían sido expulsados del país y tenían prohibido el retorno a estas tierras, pudieron hacerlo por pasos habilitados. De acuerdo a un reportaje de Mega, en el informe de Contraloría se señala que esto “implica una debilidad en los mecanismos de control migratorio que realiza la PDI en esos lugares”.

No fue única detección. Asimismo, Contraloría reveló que en treinta casos, en su mayoría ciudadanos venezolanos, no fue posible constatar el registro de salida del país. Esto, según el organismo, “podría dar cuenta de la permanencia de estos en el territorio nacional”.

Además, se detectaron otros 17 casos de expulsión judicial, donde no fue posible verificar que efectivamente los sujetos hubieran salido del país. Con todo se descubrió de la existencia de 12 extranjeros que habían salido de distintas cárceles del país, tras cumplir la condena o por una rebaja de la pena, sin que la PDI efectuara una denuncia ante el Servicio Nacional de Migraciones. De esta forma, no se pudo resolver la expulsión.

Junto con Tohá, la instancia parlamentaria, que es presidida por la diputada Joanna Pérez (DC), acordó invitar al subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, al director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, y al director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna. Dicha sesión quedó programada para el martes 23 de abril. “Es algo en que esta comisión ha sido categórica, insistente, que en nuestro país no se está dando un control migratorio exhaustivo, no se está aplicando la ley, que desde aquí hemos levantado, empujado, y que ha sido parte de las 31 medidas de seguridad, pero sin ninguna urgencia del gobierno. Muchas de las materias que hemos sacado desde acá como leyes no se están aplicando y lo hemos denunciado acá públicamente”, dijo Pérez.

Por su parte, Cerna, anunció un sumario administrativo y señaló que podría tratarse de “un error de registro”. “Estamos verificando, pero ante esa observación, instruí un sumario administrativo para corregir y verificar la realidad de esa observación, o es un error administrativo”, dijo.