¿Cómo es ser líder en el mundo judicial? Las reflexiones de Valencia, Sarmiento y Osorio

Pudor. Ese fue un concepto que se repitió la jornada del jueves 10 de agosto cuando La Tercera consultó a tres rostros influyentes del mundo judicial ¿Qué es ser un líder? Y es que si bien Ángel Valencia, Claudia Sarmiento y Gabriel Osorio son reconocidos en sus respectivas áreas, les cuesta definirse como tal. Eso sí, los tres son claros en explicar cómo es, para cada uno, liderar.

“Una persona a quien se le pueda calificar de un buen líder, se va a caracterizar por tener la capacidad de inspirar a las personas en el sentido de que pueden ser más de lo que ellos mismos creen, que pueden ir más allá. Que también es capaz de mantener a las personas conectadas con el fin último de lo que se hace y no sólo con la tarea pequeña. Y que es capaz de no sólo definir una meta, sino que también un rumbo”, sostuvo ante dicha interrogante el fiscal nacional.

A su turno, la profesora de derecho constitucional y quien defendió al exministro Giorgio Jackson cuando fue acusado constitucionalmente por la oposición, expresó: “Un líder es una persona que es capaz, con sus actos y palabras, de orientar la conducta de otros, incidir en ciertos debates y de poder eventualmente aportar a algunos desarrollos en el país”.

Y para el experto del PS en el proceso constituyente y especialista en litigación y derecho administrativo, en tanto, es alguien que, de cierta forma, sea capaz de abrir caminos. “Creo que en cualquier grupo humano tiene que existir una conducción, cooperación, sobre todo escucha al otro para poder no solamente tener una interacción, sino que poder comprenderlo en sus inquietudes y tratar de que formen parte de una determina decisión”, compartió.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Respecto de las características comunes que tienen los líderes hoy, Sarmiento planteó que a ella le llaman la atención quienes “tienen coherencia entre sus dichos y sus acciones, y que, junto con ello, tienen la capacidad de comprender el mundo donde nos situamos, de leerlo correctamente y de poder hacer diagnósticos que habiliten acciones que promuevan el bien común”, mientras que Osorio indicó: “La capacidad de escucha, la posibilidad de proponer resolución de conflictos y sobre todo el ponerse en el lugar del otro”.

¿Las principales dificultades en ese camino? “Probablemente lo más difícil del liderazgo es quizás el poder compatibilizar las responsabilidades propias del cargo, con la vida personal que me gusta tener con mi familia y también ser capaz de contenerme yo mismo con la intención de estar todo el día conectado con la responsabilidad que tengo y las expectativas de la sociedad”, manifestó Valencia.

Por su parte, Osorio manifestó que “entender que cada persona es distinta y tratarla como tal, y poder interactuar sobre esa base, a veces es una dificultad en atención a que la rapidez de la vida moderna no hace posible poder conocer efectivamente esas características peculiares de cada persona”.

10/08/2023 FISCAL ANGEL VALENCIA VASQUEZ FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

La brecha para lideresas

Estos tres líderes fueron tajantes en sostener que, sin dudas, es diferente para hombres y mujeres ejercer liderazgos. “Cuando yo me titulé, me costó mucho tiempo que las personas me trataran como abogada. Mis compañeros se vistieron con un terno y estaban listos, entonces el tiempo es un elemento diferenciador determinante”, explicó Sarmiento.

Y agregó: “Otro elemento difícil de conjugar es la definición de si quieres ser madre, porque eso determina en buena medida el tiempo que puedes destinarle y la flexibilidad que vas a requerir o no para compatibilizar la vida profesional con el cuidado de una familia. Ese es un desafío que especialmente para las mujeres en mi profesión marca a fuego cuánto puedes avanzar o a qué posiciones de poder puedes acceder. Si bien mi percepción es que ha habido avances, esto sigue un paso que es muy lento y hay discursos más que hechos”.

Asimismo, Osorio planteó: “Para los hombres es más fácil. Para las mujeres siempre es mucho más difícil ser lideresa porque la sociedad actual aún le otorga ciertos deberes o formas en la que debiesen desarrollarse que me parece que lo dificultan y que además limitan la posibilidad de que existan más mujeres lideresas”.

Y Valencia, en los mismos términos, complementó con que para él, en teoría no debiesen haber diferencias, en la práctica sí las hay: “Hay barreras de hecho y jurídicas muy significativas que impiden a las mujeres tener los medios con los que contamos los hombres para poder desarrollarse y en eso hay mucho que avanzar”.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Evolución personal y cambios por delante

Consultados respecto de cómo ha evolucionado el liderazgo que ejercen en los últimos cinco años, Osorio manifestó que “desde el 2019 a la fecha me he tratado de poner mucho más en el lugar del otro, incluso con personas que piensan distinto a mí, para intentar comprender y generar un mejor diálogo cívico”.

Sarmiento, en tanto, reflexionó: “Creo que el 2019 nos conminó a mirar hacia adentro. No sólo en el sentido evidente de quedarnos en las casas, sino que nos forzó a mirar nuestras relaciones humanas íntimas, los siete días de la semana y hacer que eso conviviera con el espacio laboral, del colegio. De alguna manera, eso me hace ver de otra manera cómo reconocer la propia fragilidad de cada uno de nosotros en la vida cotidiana y no pretender que no existe, sino que incorporarla y, a partir de eso, construir formas de relacionarnos”.

Por su parte, Valencia aseguró que comenzó a valorar mucho más “la importancia de tener una vida familiar y personal robusta y sana para también poder ejercer un liderazgo que sea sano”. Y reveló que fue a partir de esos episodios que también descubrió su gran pasión. “Advertí que lo que me hacía genuinamente vibrar en lo profesional era involucrarme en actividades de interés público. Yo tenía una deuda pendiente con el desafío de ser fiscal nacional y me animé a hacerlo”.

Respecto de los cambios que les gustaría hacer, los tres abogados coinciden en que se requiere escuchar mucho más, respetar los tiempos del otro y no sólo transmitir tareas.