El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya abordó la sentencia judicial hacia su padre, Eduardo Macaya condenado a seis años de presidio por cuatro delitos de abuso sexual.

“A mí como senador, como abogado, me corresponde respetar las decisiones judiciales”, dijo en entrevista con el programa Mesa Central, de Canal 13.

Bajo esa línea, se refirió a la declaración que emitió en junio del año pasado, luego de que se destapara el caso, en la que dijo estar convencido de que los delitos que se le imputaron a su padre, corresponden a una acusación falsa: “Esa declaración inicial tenía mucho que ver con el conocimiento que yo tengo de esta causa, con un conocimiento que es familiar, con un conocimiento de conversar con padres de estos niños que compartían una visión respecto a esta causa, una visión respecto de la inocencia de mi padre”.

“Yo cuando hice esa declaración tenía una percepción que sigo manteniendo hasta el día de hoy, una percepción que tiene que ver con haber conversado no solamente con personas que antes que hijos de o familiares que son padres de estos niños, y que salvo una persona en particular, que es la que hace la denuncia, la siguen manteniendo todos hasta el día de hoy, no solamente por la relación familiar, por los antecedentes de peritos, por los antecedentes que se han ventilado en esa causa, pero bueno, es parte de toda la reserva que se tiene que tener”, agregó.

“Como hijo, estoy de su lado”: Macaya aborda condena a su padre por abuso sexual y sostiene que respeta las decisiones judiciales. En la imagen, Eduardo Macaya.

El parlamentario insistió en que respeta el fallo judicial y que “este es un tema súper doloroso. Para cualquier hijo de una persona que sea acusado de situaciones como esta, verse involucrado en este tipo de situaciones...Evidentemente, yo como hijo de, estoy del lado de mi padre. Tengo una situación de dolor familiar que es compartida, acá no hay ninguna división familiar, no hay personas que se hayan puesto en bandos, porque se han dicho muchas aberraciones, y particularmente en las redes sociales, con poco cuidado”.

Por otra parte, al ser consultado al respecto, descartó haber sido parte de la estrategia jurídica de defensa de su padre: “Dicen que la peor defensa jurídica -como abogado a mí me ha tocado- es la que hace uno mismo respecto a personas con las que tiene afectos comprometidos, y no, no fui parte de esa estrategia”.

Asimismo, negó haber considerado dejar la presidencia de la UDI, a raíz del caso. “Yo tengo una responsabilidad con 50.000 electores de la región de O’Higgins que me eligieron senador, tengo una responsabilidad con un partido que me dio la responsabilidad de sacar adelante una etapa que no es menor, tenemos una responsabilidad, estamos a una semana del cierre de la inscripción municipal. Creo que sería no solamente una irresponsabilidad, sino que también sería una contradicción vital a mi manera de ser, a cómo yo he actuado en mi vida respecto de asumir las cosas donde sí tengo responsabilidad”, aseveró.

Adicionalmente, respondió a las críticas hacia su padre por haber permanecido con arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva mientras se desarrollaba la investigación y por haber pagado una fianza de $150 millones. “Yo creo, en términos más procesales del conocimiento, que no ha existido ningún beneficio”.

“Acá hay una situación que parte por una situación familiar de una persona que es grabado en un entorno familiar y a partir de eso se genera grabado sin su consentimiento, grabado con pruebas y con un video que es bastante editado, pero son cosas que al final, por eso yo creo que es importante tener toda la cautela de separar lo que es la situación de una persona que tiene que defenderse, que tiene el derecho a defenderse, que hay un principio constitucional que es la presunción de inocencia y sin ningún privilegio, sin ningún privilegio pero al mismo tiempo sin ningún perjuicio por este tema”, añadió.

El senador cerró su intervención asegurando que “en el momento que hice esa declaración, (tenía) una mirada que hoy día sigo manteniendo, pero que eso no obsta en ningún ápice el respeto absoluto a lo que es la independencia del poder judicial y las decisiones que ellos tomen tendrán que, por cierto, ponderarse en ese sentido. Y al que le corresponde hacerlo no es a mí, sino que a la defensa jurídica de mi padre y a él mismo”.