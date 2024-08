Cómo se planificó el robo a la sucursal de Brinks y la frenética búsqueda de los 12 mil millones sustraídos

Cerca de siete horas duró la audiencia de formalización de los 18 imputados por el violento asalto a una sucursal de la empresa Brinks en Rancagua, hecho ocurrido el viernes 16 de agosto, pasado el mediodía.

A las 10.30 de este martes, ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, fue relatando el elaborado plan que al menos 25 personas habrían ideado para robar las bodegas de dicha firma, ubicada en Avenida Río Loco, número 73.

Según relató el persecutor, los sujetos comenzaron a urdir el plan las primeras semanas de julio. Sostuvieron varias reuniones en distintos inmuebles pensando en cómo ingresar al lugar y no ser atrapados. Adquirieron varios vehículos robados, armas de fuego, ropa para su caracterización, información interna de Brinks, entre otros elementos para facilitar el escape, como miguelitos y cadenas.

Con la finalidad de facilitar el atraco, la banda incluyó a una cajera y un guardia de la empresa, que habrían tenido un rol fundamental en el ilícito, según la Fiscalía.

El fiscal dijo que se trataba de una “organización criminal interregional”, con una “estructura jerarquizada, permanente y estable en el tiempo”. Los formalizados son Francisco Gumera Contreras, Luis Cartagena Astorga, Jaime Beltrán Campos, Alexis Narbona Gómez, Manuel Gómez Riquelme, José Guzmán Cid, Matías Vargas Bueno, Mauricio Carreño Muñoz, Óscar Orellana Orellana, Raúl Aristóteles Peñaloza Cáceres, Claudio Figueroa Padilla, Eduardo Rivera Vielma, Esteban Espinoza Espina, Luis Candia Abrigo, Patricio Alvarado Malpu, Juan Ramírez Cruz, Pablo Herrera Urrutia y Ximena Fuentes Núñez.

El persecutor, que pidió la prisión preventiva para los 18, imputó los delitos de robo con intimidación, asociación criminal, porte de arma prohibida, siete delitos de incendio, porte de elementos incendiarios y 19 delitos de receptación de vehículos.

Detalles del plan

Los sujetos sostuvieron varias reuniones, la última de ellas, dos días antes del robo. El día de los hechos, un primer grupo llegó hasta el lugar, ingresando por una de las puertas que fue abierta por el guardia. Amenazaron a un grupo de mujeres con alto poder de fuego. Entre esas mujeres estaba la cajera, quien habría simulado ser una víctima más.

Una vez adentro, los sujetos recopilaron el dinero para sacarlo desde las bodegas. Posteriormente, llegaron otros tres vehículos con otro grupo de delincuentes. Este instaló escaleras, trepó un muro, cortó los cercos eléctricos y fue sacando el efectivo, para subirlo a los vehículos. De acuerdo a la Fiscalía, el monto sustraído fueron $12 mil millones. Hasta ahora, no han sido hallados.

Luego, los sujetos emprendieron la huida en dirección poniente de la ciudad. Sin embargo, el plan no habría resultado como esperaban y fueron alcanzados por Carabineros. En un predio agrícola, cerca de la Ruta H202 los sujetos se enfrentaron a disparos con la policía. Dos de ellos terminaron heridos: Patricio Alvarado Malpu y Mauricio Carreño Muñoz.

Para la operación se utilizaron 21 vehículos, 17 de ellos robados en la capital; 7 del total de autos fueron incendiados con el fin de dificultar la captura.

Arma utilizada en ataque a comitiva de exministra Izkia Siches

En la audiencia se reveló que una de las armas utilizadas en el asalto fue empleada en el ataque a la comitiva de la exministra del Interior Izkia Siches, en una frustrada visita a la comunidad de Temucuicui, el 15 de marzo de 2022, a solo dos días de asumir el cargo.

Se trata de la pistola Glock que mantenía Matías Vargas Bueno. Los investigadores realizaron pericias y se percataron que esas municiones hicieron match con cinco casos de Collipulli, en la Región de La Araucanía.

“Esto es muy importante. Aparece esta misma arma, la Glock involucrada, en unos hechos en Collipulli el 1 de julio de 2021, donde esa arma aparece disparada, porque se pudieron levantar los casquillos en el suelo. El segundo, también en Collipulli, calificado como un ataque complejo de 15 de marzo de 2022, también aparece siendo disparada y utilizada en un ataque en esa zona. Ese ataque fue el casi atentado que se le hizo a la exministra del Interior Izkia Siches en la comunidad de Temucuicui, donde sujetos desconocidos efectúan disparos a la vía pública, lo que generó que la comitiva se retirara y se devolviera a Santiago”, dijo el fiscal Carlos Fuentes, jefe de Análisis Criminal O’Higgins.

En total, esa arma fue utilizada en cinco hechos en Collipulli, con fechas 1 de julio de 2021, 15 de marzo de 2022, 22 de abril de 2022, 22 de marzo de 2022 y 10 de julio de 2022.

Defensas

A su turno, varios de los abogados defensores cuestionaron que los imputados fueran parte de una asociación criminal. Por ejemplo, señalaron que la Fiscalía no se refirió a cuál era la jerarquía del supuesto grupo criminal. En esa línea también señalaron que el Ministerio Público no detalló quién hizo qué en el atraco.

En ese sentido, rechazaron que se decretara la prisión preventiva y, en la mayoría de los casos, pidieron medidas cautelares de menor cuantía.

El abogado Carlos Quezada, quien representa a Luis Candia Abrigo, Juan Antonio Ramírez Cruz y Patricio Alvarado Malpu, señaló que “la prueba científica que el propio ente persecutor ha reunido descarta la participación de estos tres acusados en la gran mayoría de los delitos que han sido imputados”.

Luego, el abogado Claudio Valenzuela, quien representa a la cajera de Brinks Ximena Fuentes, dijo que su defendida reconoce que cometió un error. “Ella es una persona de 24 años que trabajaba, siempre trabajó, no tiene antecedentes penales, se equivocó, tomó una determinación equivocada en este delito, eso no lo desconocemos”. En ese sentido, destacó que no se escapó y se quedó en la casa de su mamá. Asimismo rechazó que su representada tuviera participación en los delitos de incendio y receptación. “Ella no sabía la forma de comisión del delito”, dijo el abogado.

Por otro lado, el abogado Óscar Vargas, quien representa a Francisco Gumera Contreras, Luis Cartagena Astorga, Jaime Beltrán Campos, Óscar Orellana Orellana, dijo que la imputación de la Fiscalía era un “bolsillo de payaso”, haciendo referencia a que no había precisión de los delitos para cada imputado. Beltrán es un sujeto que fue condenado a 10 años de cárcel por el asalto a un camión de la empresa Prosegur en 2015. En ese hecho, murió un guardia. En esa condena, obtuvo el beneficio de la salida dominical, que terminó quebrantando. El abogado dijo que no se configuraba el delito de robo con intimidación, sino que se trataba de hurto. Además, pidió que se fijara una caución de $ 3 millones para cada uno de sus defendidos y el arresto domiciliario en lugar de la prisión preventiva.

Minutos antes de las 17.00, la jueza Jéssica Bascuñán anunció la suspensión de la audiencia. Momentos después, uno de los imputados, José Guzmán Cid, sufrió una descompensación. La audiencia se retomará este miércoles a las 10.00, donde el tribunal decidirá la medida cautelar para cada imputado.