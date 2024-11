“Con un cambio de vida total”: abogada Santibáñez revela estado de denunciante en antesala de formalización de Monsalve

María Elena Santibáñez, abogada especialista en delitos sexuales y querellante en el caso contra Manuel Monsalve, dialogó con la prensa en el Centro de Justicia la mañana de este viernes, antes de la formalización de la exautoridad ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

La jurista confirmó que pedirán la prisión preventiva del imputado y reconoció que al haber accedido a la carpeta investigativa en horas recientes, no ha podido conocer por ejemplo, la declaración del taxista que surgió como uno de los antecedentes claves del caso.

Asimismo, dio cuenta del estado de la denunciante.

“De eso voy a dar cuenta ahora en la audiencia, está un poco mejor, sin el perjuicio de que está con tratamiento psiquiátrico y tratamiento médico, tratamiento psicológico, y está ingiriendo también medicamentos. Está, bueno, como puede estar, un poco mejor, pero está bastante afectada por esta situación y evidentemente con un cambio de vida total”, dijo.

Igualmente, explicó que ella no estaba enterada de la entrevista en televisión que dio el padre de su representada.

“A mí me sorprendió, yo no lo sabía, me enteré 15 minutos antes y evidentemente que no me pareció, considerando que yo le había pedido precisamente a toda la familia que no diera ninguna entrevista. Pero bueno, esa es una situación pasada y ya es asunto superado”, comentó.

También se refirió a la dificultad de establecer los delitos eventuales en que habría incurrido Monsalve, siendo todavía subsecretario del Interior, antes de que se concretara la denuncia.

“Yo misma solo me querellé por los delitos sexuales, considerando que está un poco difícil ver el tipo penal específico, sin perjuicio de que vamos a seguir estudiando para efectos de ver un posible tipo penal”, señaló.