Conductor de aplicación sufrió el robo de su vehículo tras ser intimidado con un revólver: se inició persecución donde el antisocial colisionó con otro móvil

Durante la noche del miércoles, un antisocial intimidó con un revólver y robó el automóvil a un conductor de aplicación en la comuna de Las Condes, hecho que terminó en una persecución policial.

Según el testimonio de la víctima, el ilícito se originó cerca de las 22:00 horas, cuando recogió a un hombre que pidió un traslado a Lo Barnechea. Una vez que se inició el viaje, el individuo solicitó ingresar por la intersección de San Damián con Av. Las Condes, momento en que intimidó al conductor con el arma.

“Me puso la pistola en la cabeza y le rogué que no me disparara. Le rogué que no lo hiciera porque le dije que tenía hijos y una familia que mantener, ahí me dejo ir y me quitó el celular, las llaves del auto y se fue(..) Era un tipo joven, solo, no tenía mal aspecto, quería que lo llevara a Lo Barnechea, nos fuimos conversando en el trayecto, pero jamás pensé que me podría robar el auto”, señaló el conductor afectado.

Tras sufrir el robo de su automóvil, la víctima salió por la Av. Las Condes, donde hizo señas a una patrulla de Carabineros que estaba circulando por el sector.

La capitana Tamara Valenzuela, de la Prefectura Andes, indicó que tras la situación anterior “se comienzan a realizar un patrullaje por el sector buscando el vehículo. Gracias a que el auto mantenía sus luces bajas en mal estado y tenía que andar con las luces altas, se logró darle alcance en Costanera Norte”.

El antisocial, al querer escapar de la policía, colisionó con otro vehículo en exceso de velocidad. Se reportó que el conductor del móvil afectado se encuentra en buenas condiciones de salud.

La capitana Valenzuela señaló que tras la colisión “se procedió a la detención del sujeto, que mantenía un calcetín con municiones y en el interior del vehículo el armamento que usó para intimidar a la víctima. Era un revólver, el cual mantenía un encargo nacional por el delito de hurto de una persona fallecida en el año 2017″.

Se reportó que el hombre no mantenía antecedentes previos y se está a la espera de la instrucción del fiscal de turno para designar a la unidad correspondiente de realizar los peritajes.