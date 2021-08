Confusam acusa retraso en la aprobación del reglamento de la Ley de Alivio y anuncia paralización de la Atención Primaria de Salud

Esta mañana, la Confederación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) anunció la paralización de la Atención Primaria de Salud por 24 horas para el próximo miércoles 1 de septiembre, tras acusar un “excesivo retraso” por parte del Ministerio de Salud en la aprobación del reglamento de la Ley de Alivio.

Según explicó la presidenta de la agrupación, Gabriela Flores, desde febrero de este año, mes en que se publicó la ley que busca mejorar las condiciones laborales de funcionarios de establecimientos de la Atención Primaria de Salud; el Ministerio de Salud debía aprobar en un plazo de 90 días un reglamento para su regularización. Sin embargo, a la fecha, el documento aún no ha sido ingresado a la Contraloría.

“Este gobierno elaboró un reglamento que ha tenido bastantes observaciones por parte del contralor general de la República, y el día viernes, de madrugada, nos enteramos que el gobierno o el ministerio retiró este reglamento por segunda vez por observaciones que le hace la Contraloría”, señaló Flores.

Y agregó: “Nos parece una vergüenza, una falta de respeto a los miles de trabajadores y trabajadoras que esperan ansiosos que puedan tener una estabilidad laboral en los diferentes municipios del país (...) No me extraña que el ministro [Enrique Paris] no cumpla su palabra”.

Frente a esta situación, el mismo día viernes se realizó desde la Confusam una asamblea extraordinaria con todos los dirigentes del país, en la que se informó esta situación y en la que se hizo un “llamado a paro nacional”.

De esta forma, se definió la paralización de la Atención Primaria por 24 horas, la cual se realizará el próximo miércoles desde las 8.00 am. Sin embargo, desde la directiva informaron que el paro no afectará las actividades de control y supervisión para el Covid-19, por lo que los vacunatorios seguirán funcionando y también se respetarán los turnos éticos.

“Esta situación la verdad rompe todos los esquemas que uno espera de un ministerio, de la eficacia y la eficiencia que debe tener y el respeto que deber tener a los miles de funcionarios y funcionarias de la Atención Primaria”, dijo Flores, y, en esa línea, explicó que la movilización “no es contra los usuarios”, sino que contra “el gobierno que no cumple lo que tiene que hacer”.

Además, recalcaron la importancia de la pronta aprobación de este reglamento en todos los municipios del país, ya que el 30 de septiembre se fijará la dotación a nivel nacional.

Para el mismo de día de la paralización, se convocó a una movilización en la Plaza Baquedano en la Región Metropolitana, al igual que en diferentes puntos de otras capitales de regiones.