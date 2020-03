Confusión en fecha de pago de permiso de circulación provoca aglomeraciones

Largas filas, aglomeraciones y discusiones se registraron esta mañana en los distintos lugares de pago del permiso de circulación debido a la confusión en la fecha de su cancelación.

El Congreso aprobó el viernes una ley para dar un plazo extra en el pago del permiso de circulación, con la no se cursarán ni aplicarán multas hasta el 30 de junio cuando un vehículo no cuente con este documento vigente. Sin embargo, una de las dudas se generó con el pago de un interés por mora si el permiso no era cancelado antes del 31 de marzo. Eso, y la posibilidad de pagar en dos cuotas.

Una de los lugares donde se registraron tumultos fue en la comuna de La Florida. Hasta uno de los puntos de pago llegó el alcalde Rodolfo Carter, quien hizo un llamado a quienes se encontraban en el lugar a volver a sus casas para evitar las aglomeraciones, en momentos en que el llamado de las autoridades ha sido a permanecer en las casas para evitar la propagación del coronavirus. Algunos usuarios alegaron confusión en la información.

“Esto fue un error brutal del Congreso. Una aberración”, dijo Carter en el lugar, criticando la confusión por la ley.

Dichas filas se registraron de igual modo en Puente Alto, Estación Central, Ñuñoa, Peñalolén, Lo Prado, Maipú, entre otras. Y también fuera de la capital, como Puerto Montt, Viña del Mar, Valparaíso, La Serena.

En medio de este escenario, hoy, el Presidente Sebastián Piñera anunció un veto sustitutivo al proyecto aprobado el viernes pasado en el Congreso Nacional. Con ello, se busca mantener el pago del permiso en dos cuotas que contempla la legislación. También se busca eliminar el pago de intereses, contemplado inicialmente.