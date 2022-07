“Copago Cero”: Gobierno anuncia programa que consagra la gratuidad en la Red Pública de Salud a los tramos C y D de Fonasa

“Hoy día estamos acá para cumplir un compromiso que definimos en nuestro programa, que ratificamos en la Cuenta Pública del primero de junio, y que es un avance histórico en materia de salud”, sostuvo el Presidente Gabriel Boric durante la jornada de hoy miércoles al anunciar “Copago Cero”, una nueva medida que permitirá que aquellas personas que pertenecen al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) en sus Tramos C y D, menores de 60 años, no tengan que pagar por sus atenciones de salud en la Red Pública de Salud.

Con esto, los 15 millones de usuarios de Fonasa tendrán gratuidad en todas sus atenciones en el sistema público de salud, sumándose esta nueva medida a la gratuidad que ya tienen las personas de los tramos A y B, y las personas mayores de 60 años.

“Han sido muchas generaciones de chilenos y chilenas los que han soñado con lo que hoy día estamos avanzando en convertir a esa realidad: que sea un sistema de salud público, gratuito para todos y todas las usuarios de Fonasa, un sistema que funcione en base a ciudadanos, en base a las necesidades de las personas y no al tamaño de la billetera”, expresó.

La medida, según explicó el Mandatario, comenzará a estar vigente desde el primero de septiembre de este año, beneficiará a un total de 5.388.907 personas y aplicará para las prestaciones AUGE/GES y No AUGE/GES.

El monto de ahorro promedio por familia, por concepto de copago, será de más de $265.000 al año.

“Como saben, hoy día en Chile habemos mas de 15 millones de personas en Fonasa, y de ellas más de 6 millones pertenecen a los tramos C y D. Hoy día estos tramos realizan un copago por las atenciones en la Red Pública de Salud de un 10% en el tramo C y de un 20% en el tramo D, y nos parece que esto es injusto porque la salud tiene que ser un derecho en donde no esté condicionado por el tamaño de las billeteras de las familias”, sostuvo.

Esta medida, destacó el Mandatario, “se alinea con el propósito de bajar la carga que las familias tienen ante lo que deberían ser derechos”. Los derechos, indicó el Mandatario, “no tienen que ser negocios”.

“Y para eso nos lo vamos a jugar y dar lo mejor de nosotros, para que la salud, pensiones, la vivienda, la educación, sean accesible para todos los ciudadanos de nuestra patria sin importar cuanta plata tengan en el bolsillo”, añadió.

Por su parte la ministra de Salud María Begoña Yarza celebró la medida, destacando que este Copago Cero anunciado hoy “no tiene ninguna excepción” en cuanto a las prestaciones.

“No hay letra chica, todas las prestaciones realizadas en la Red Pública de Salud, desde el norte al sur más extremo, van a ser gratuitas para los 15 millones de Fonasa, para los más de 5 millones de personas que están en el tramo C y D”, sostuvo.

El costo fiscal anual, indicó, son “un poco más de 21 mil millones”.

“Estamos pensando que pueden tener sostenibilidad y por tanto esta política pública se sostendrá en el tiempo y nosotros esperamos que pasos como este nadie se atreva a retroceder, porque son avances tremendos para las personas en Chile”, destacó.

La próxima semana, añadió, van a realizar algunos anuncios que tienen que ver “con el otro concepto que queremos instalar en esta forma de mirar la salud pública, que es universal, gratuita -desde hoy en la Red Pública- pero que también queremos que sea de calidad y eficiente”, explicó.

En cuanto a si esto genera un conflicto con las isapres y una migración de los usuarios, la ministra lo descartó.

“Yo creo que no hay nadie que se pueda oponer a una medida como esta. Creo que es una medida que permite que se acceda, que uno no tenga ninguna dificultad para resolver sus problemas de salud”, sostuvo. “Yo creo que todos, y en estos nos acompañan varios exministros, parlamentarios de varias bancadas -no todas de gobierno- y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, que bajar las barreras de acceso a la atención de salud es un beneficio para todas y todos”.

Qué significa Tramo C y D

Las personas en el Tramo C son aquellas que perciben un ingreso imponible mensual igual o mayor a $380.000 y menor o igual a $554.800. Tienen una bonificación del 90% en las atenciones de salud en la Red Pública y acceso a compra de bonos en establecimientos privados en convenio con Fonasa. Considera a 2.054.476 menores de 60 años. Quienes tienen 3 o más cargas familiares pasan a Tramo B.

Las personas en Tramo D por otra parte son aquellas que perciben un ingreso imponible mensual mayor a $554.800. Tienen bonificación del 80% en las atenciones de salud en la Red Pública y acceso a compra de bonos en establecimientos privados en convenio con Fonasa (MLE). Incluye a 3.334.431 personas menores de 60 años. Quienes tienen 3 o más cargas familiares pasan a Tramo C.