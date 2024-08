Corte de luz: SEC cuestiona cifra de clientes afectados entregada por empresas y dice que plazo de reposición no es aceptable

La mañana de este lunes, 39 alcaldes de la Región Metropolitana acudieron a la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) para interponer un reclamo en conjunto por la demora de reposición del suministro eléctrico. Los cortes de luz comenzaron este jueves y hasta ahora, acorde al último informe del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), todavía hay 398.453 clientes afectados a nivel nacional.

Específicamente en la Región Metropolitana, desde Enel reportaron un total de 193.044 mil clientes sin suministro, principalmente en las comunas de Quilicura, Lampa, Recoleta, Maipú y Pudahuel. Mientras que CGE, tiene las mayores afectaciones en Padre Hurtado, San Bernardo, La Pintana, Melipilla y Talagante. En total, las distribuidoras contabilizan 201.044 personas afectadas, número que dista de los 224.861 registrados en el más reciente reporte de Senapred.

Ante esto, la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, señaló que “no hay una confianza respecto de la claridad de los datos que se informan. Por lo tanto, un equipo de la SEC va a llegar a las instalaciones de las empresas para conocer cuál es la pronta recuperación de manera efectiva y la información que sea clara, transparente y abierta”.

“Las compañías han dado plazos que no cumplen, y han dado plazos que no son reconocibles por nuestra superintendencia respecto a que deben poner la mayor cantidad de cuadrillas, de recursos y de personal para una pronta recuperación. Si no están dando abasto, tienen que poner más recurso”, expresó rodeada por los 39 jefes comunales desde la sede de la SEC.

En esa línea, añadió que “hemos citado a las empresas para que den cuenta de una aceleración respecto de la recuperación, porque no nos basta y no nos vamos a quedar tranquilos con que la información de que se va reponer miércoles, jueves o viernes”.

Y añadió que “el gerente de Enel ha dado sendas comunicaciones diciendo un plazo que nos parece que no es aceptable respecto de la recuperación”.

En la misma rueda de prensa, la jefa comunal de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (Amuch), Carolina Leitao, también cuestionó los datos oficiales de las distribuidoras privadas. “Pedimos información transparente y verídica respecto a las personas que están sin suministro, tenemos serias dudas. Mas bien, impugnamos la información publica que se da respecto de las familias que están sin energía, nosotros creemos que son muchas más”, zanjó.