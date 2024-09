Corte Suprema opta por no tomar posición frente a acusaciones constitucionales contra magistrados

La Corte Suprema determinó no tomar posición respecto a las acusaciones constitucionales que se presentaron en la Cámara de Diputados en contra de tres de sus ministros: Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz.

Así lo explicó la ministra vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, consultada la tarde de este lunes en el Palacio de Tribunales, tras informar la decisión del Pleno Extraordinario que ratificó el desafuero del diputado Mauricio Ojeda.

Melo indicó que este asunto es algo que abordó con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco.

“Conversé con el señor presidente y le pregunté sobre este tema, porque todas estas cuestiones se vieron en un momento en que yo no me encontraba. Y él me planteó que, por ahora, la posición del Pleno es no tomar posición, o sea, valga la redundancia, no tomar posición alguna al respecto”, sostuvo.

Este lunes comenzaron a sesionar las comisiones de la Cámara de Diputados que revisarán las tres acusaciones constitucionales que fueron presentadas por distintas bancadas.

“Cada uno de los ministros ha tomado la defensa que corresponde, ha tomado sus abogados, ellos están preparando sus defensas, y bueno, habrá que ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Pero hasta el momento, en el Pleno, la decisión es no adoptar acuerdo alguno a ese respecto”, puntualizó la ministra Melo.