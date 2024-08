Cortes de luz prolongados: gobierno ingresa primera formulación de cargos contra empresas de distribución eléctrica

hace 32 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

El temporal dejó estragos en el tendido eléctrico. (Foto: Javier Salvo/Aton Chile)

Ministra Camila Vallejo no descartó que se presenten otras acciones en el corto plazo, advirtiendo que “se siguen infringiendo normativas. Esto lamentablemente no ha parado. Y, por lo tanto, si vamos a ingresar la primera no quiere decir que no sigamos ingresando otras formulaciones de cargos en las próximas horas o días”.