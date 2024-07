“Creo que quedan todavía largos meses”: Tohá asegura que no están las condiciones para retirar el estado de excepción en la Macrozona Sur

Hace más de dos años el Presidente Gabriel Boric decretó Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío. La medida ha sufrido constantes prórrogas y este martes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, llegó hasta el hemiciclo de la Cámara en representación del Ejecutivo para solicitar una nueva extensión, asegurando que aún no están las condiciones “de ni siquiera plantearnos el retirarlo”.

En su intervención, la titular de Interior afirmó que el gobierno está solicitando la renovación del estado de excepción “con las cifras más bajas de atentados de los últimos seis años”. Precisando que los números han bajado respecto al 2023, mientras que las detenciones han ido en aumento en comparación con el año pasado.

Tohá afirmó que si continúa esta tendencia y “persistencia”, se empezará a “vivir otra etapa de lo que es esta historia de la Macrozona Sur, que ha arrastrado por tanto tiempo una situación de violencia”.

La ministra aseguró que llegará un momento en que la Sala discutirá “cómo, cuándo, de qué manera se puede pensar en ir reduciendo el estado de excepción. Creo que esa discusión ciertamente en algún minuto va a llegar”, aseveró.

Sin embargo, la ministra precisó que ese momento no llega todavía. “Por algo estamos aquí renovando y no estamos trayendo ninguna propuesta todavía de de ese escalamiento”, indicó.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, en la Cámara. Foto: Aton Chile.

La ministra invitó a a los diputados a “reflexionar sobre ese tema”, señalando que el Estado no puede dejar de estar presente en la zona. “Cuando el Estado se retira, se retira la inversión. Cuando el Estado se retira, se retira el Estado de derecho. Cuando el Estado se retira, se retiran las oportunidades y la violencia florece”, aseveró.

“Cuando ese momento llegue, lo importante es que al mismo tiempo tengamos claro que la presencia del Estado no puede depender del estado de excepción. Si la presencia del Estado va a depender siempre del estado de excepción, no vamos a poder retirarlo nunca y nunca vamos a tener paz. Porque la paz no se logra cuando hay un refuerzo militar para obtenerla, sino cuando se puede volver plenamente a la normalidad”, sostuvo.

Imagen referencial. Foto: Twitter @jedenabiobio.

En esa línea, Tohá dijo creer que “quedan todavía largos meses de presencia del estado de excepción en la Macrozona Sur, hasta que no se haya estabilizado. Y creo yo, sobre todo, tengamos avances en la investigación de las muertes de los tres carabineros de Cañete”.

“No estamos en condiciones de ni siquiera plantearnos el retirarlo, pero en el debate de esta sala sí debiéramos empezar a prefigurarnos cómo hacerlo en algún minuto y sobre todo a prefigurar un compromiso amplio, transversal de presencia del Estado en esa zona, sea cual sea la situación del estado de excepción”, aseveró la ministra del Interior.