Crisis en SLEP Megallanes: alcalde de Punta Arenas acusa falta de transparencia y que el problema de déficit “es estructural”

Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, abordó esta jornada la crisis que vive el SLEP de Magallanes ante la paralización de profesores que tiene a los alumnos sin poder iniciar las clases este 2025.

Los docentes piden reajuste salarial inmediato a través del artículo 47 del Estatuto Docente, con una bonificación de Incentivo Profesional. Además, piden un aumento del valor hora, un compromiso supuestamente asumido el año pasado por el director ejecutivo del servicio, Mario García, quien se encuentra con licencia médica.

Así como explicó el director de Educación Pública, Rodrigo Egaña, el problema se centraría en que el aumento salarial ofrecido por García a fines del 2024 fue propuesto “de forma irresponsable” y señalando que además, no tiene respaldo legal ni financiero. Asimismo, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo ha expresado que eI SLEP Magallanes asumió, en enero del 2024, la administración educacional “en una situación crítica”, ya que tenían un déficit histórico superior a los $25 mil millones anuales producto de una gestión municipal “que actuó de forma irresponsable durante años”.

Consultado sobre esto, en conversación con CNN Chile, el alcalde Radonich negó que al momento de hacer el traspaso de los colegios de la municipalidad a la SLEP, existiera deuda. “No hay ninguna deuda de arrastre”, indicó.

“Lo que hoy vemos es un tema de un déficit estructural. Los ingresos son pocos, los gastos son muchos. Y esa es la gran diferencia, es que antes lo pagábamos nosotros”, afirmó.

“De hecho, Punta Arenas, solamente en el año 2023, tuvo que inyectar 9.000 millones de pesos para pagar sueldo solamente (...) quiero ser súper claro, ninguna municipalidad entregó una deuda de arrastre como se ha dicho. Lo que hay es que todos los meses hay un delta muy importante que antes lo pagábamos la municipalidad”, señaló.

Junto con esto, el alcalde reiteró que el problema es estructural.

“El problema del financiamiento estructural en Magallanes, en las 10 comunas, es lo que hoy está pasando la cuenta, más esta guinda que el propio director de la SLEP, que no le eligió ninguna municipalidad, sino el propio DEP, finalmente fue el que generó esta suerte de expectativa finalmente no cumplida, prometiendo eventualmente un alza de sueldo para los profesores, que no se podía hacer”, sostuvo.

Según el alcalde, lo que ocurre en el SLEP de Magallanes es que la cantidad de niños en los colegios públicos son cada vez menores, y las asistencias son cada vez menores. “Por tanto, los ingresos permanentes son muy bajos, mientras que los gastos se van aumentando”.

“Las matrículas han ido a la baja y la asistencia está cerca del 80%. Por tanto, una sala con cinco alumnos vale lo mismo que con 35. La diferencia es que los ingresos son claramente mucho menores, y esto es todos los meses”, concluyó.

“Yo hubiera esperado que cuando esto se supo, una autoridad mayor hubiera ido a aclarar y a transparentar esta situación (...) el modelo de financiamiento que tiene Magallanes y la Antártica Chilena es un fracaso hoy, como lo fue también ayer.Y esta reforma no da una solución al tema de fondo respecto de lo que pasa en los colegios públicos en Magallanes