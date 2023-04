“Criterio Valencia”: Boric dice que “Chile tiene derecho a saber quién está en su territorio”, pero llama a no confundir a todos los “migrantes con delincuentes”

"La migración en sí misma no es un delito, es importante decirlo aunque a veces sea impopular", enfatizó el jefe de Estado tras participar en la inauguración de un embalse en la región de Arica. En tanto, el Presidente defendió el proyecto RUF -que no cuenta con el respaldo de la oposición- y señaló que "no por el estado de conmoción en el que estamos podemos llegar a un descontrol" de las reglas para policías.